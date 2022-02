Generate a random float

Install

$ npm install random- float

Usage

import randomFloat from 'random-float' ; randomFloat( 5 ); randomFloat( 10 , 100 );

API

Returns an float from 0 to maximum .

Returns an float from minimum to maximum .

minimum

Type: number \ Default: 0

Minimum float to return.

maximum

Type: number \ Default: 1

Maximum float to return.

