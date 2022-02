raf

request animation frame

Installation

component install component/raf

Example

Request the animation frame with raf(fn) , cancel with raf.cancel(id) .

var x = 0 ; var y = 50 ; var canvas = document .querySelector( 'canvas' ); var ctx = canvas.getContext( '2d' ); var raf = require ( 'raf' ); function animate ( ) { raf(animate); draw(); } var prev = Date .now(); function draw ( ) { var curr = Date .now(); var diff = curr - prev; var p = diff / 16 ; ctx.clearRect( 0 , 0 , 900 , 300 ); ctx.beginPath(); ctx.globalAlpha = .5 ; ctx.arc(x, y, 10 , 0 , Math .PI * 2 , false ); ctx.fill(); x += 2 ; y += Math .sin(x/ 20 ) * 5 ; prev = curr; } animate();

License

MIT