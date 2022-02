简体中文 | English

RabbitUI

一个基于 JavaScript 的简洁 UI 组件库

特性

使用语义化的自定义元素,易于分辨

优雅、简洁,与庞大且臃肿令人眼花缭乱的结构 say goodbye

不依赖任何第三方框架,底层基于原生 Javascript,引入即用

能够在 Vue、JQuery或者其他现有项目中配合使用

丰富的组件和功能,满足大部分网站场景

细致、漂亮的 UI

事无巨细的文档

安装

使用 npm,你将需要使用 TypeScript ,并在ts文件里编写和使用代码。 请确保你了解过它,并能够大致使用

npm install rabbit-simple-ui --save

浏览器引入

在浏览器中使用 script 和 link 标签直接引入文件,并使用全局变量 Rabbit 。

< link rel = "stylesheet" href = "dist/styles/rabbit.css" > < script type = "text/javascript" src = "rabbit.min.js" > </ script >

示例

通过 CDN 的方式我们可以很容易地使用 Rabbit UI 写出一个示例:

< html > < head > < meta charset = "utf-8" > < title > RabbitUI demo </ title > < link rel = "stylesheet" href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/rabbit-simple-ui/dist/styles/rabbit.css" > </ head > < body > < button type = "button" class = "rab-btn" onclick = "show()" > Hello Rabbit UI </ button > < r-modal title = "Welcome" id = "exampleModal" > < p > Welcome to RabbitUI </ p > </ r-modal > </ body > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/rabbit-simple-ui/dist/rabbit.min.js" > </ script > < script > const modal = new Rabbit.Modal(); show = function () { modal.config( '#exampleModal' ).visible = true ; } </ script > </ html >

NPM 环境

使用 npm 来安装,享受工具带来的便利,更好地和 webpack 配合使用,且推荐使用 ES2015。

import Alert from 'rabbit-simple-ui/src/components/alert' ; import Tooltip from 'rabbit-simple-ui/src/components/alert' ; import Collapse from 'rabbit-simple-ui/src/components/alert' ; new Alert(); new Tooltip(); new Collapse();

引入样式:

import 'rabbit-simple-ui/dist/styles/rabbit.css' ;

按需引用

借助插件 babel-plugin-import可以实现按需加载组件,减少文件体积。首先安装,并在文件 .babelrc 中配置:

npm install babel-plugin-import --save-dev

{ "plugins" : [[ "import" , { "libraryName" : "rabbit-simple-ui" , "libraryDirectory" : "src/components" }]] }

然后这样按需引入组件,就可以减小体积了:

import { Alert, Message } from 'rabbit-simple-ui' ;

特别提醒

按需引用仍然需要导入样式,即在 main.js 或根组件执行 import 'rabbit-simple-ui/dist/styles/rabbit.css';

浏览器支持

现代浏览器和Internet Explorer 10+。

相关链接

如何贡献

如果你希望参与贡献,欢迎 Pull Request或者邮件联系 2864103063@qq.com ,贡献指南暂时还未制作

LICENSE

MIT