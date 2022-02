Requirements

npm install firebase

Install

npm install ra-data-firebase-client

Usage

import { Admin, Resource } from 'react-admin' import firebaseDataProvider from 'ra-data-firebase-client' import firebase from 'firebase/app' import "firebase/database" ; firebase.initializeApp({ apiKey : '**************' , authDomain : '**************' , databaseURL : 'https://myrealtimedatabase.firebaseio.com' , projectId : 'myrealtimedatabase' , storageBucket : 'myrealtimedatabase.appspot.com' , messagingSenderId : '**************' , appId : '**************' ,, measurementId : '**************' }) const settings = { context : 'dev' , imagekey : "images" , filekey : "files" } export default () => < Admin dataProvider = {firebaseDataProvider(firebase, settings )}> < Resource name = 'posts' list = {PostList} edit = {PostEdit} create = {PostCreate} /> </ Admin >

Result

{ "myrealtimedatabase" : { "dev" : { "posts" : { "-M6rfMORj0dfoisK1taJ" : { "id" : "-M6rfMORj0dfoisK1taJ" , "key1" : "value1" , "key2" : "value2" , "images" : [ { "id" : "-M6rfMORj0dfoisK1taJ_img_0" }, "src" : "data:image/jpeg;base64......" , "size" : 150402 , "title" : "my-uploaded-image.jpg" "type" : "image" {...}, {...} ] "files" : [ { "id" : "-M6rfMORj0dfoisK1taJ_img_0" }, "src" : "data:application/pdf;base64......" , "size" : 150402 , "title" : "my-uploaded-file.pdf" "type" : "file" {...}, {...}, {...}, {...}] } } } } }

Demo

https://aymendhaya.github.io/ra-data-firebase-client

About authProvider

Firebase authProvider on versions < 3 has been moved to a separate project ra-auth-firebase-client