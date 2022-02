transform a stream into a quoted string

example

var quote = require ( 'quote-stream' ); process.stdin.pipe(quote()).pipe(process.stdout);

output:

$ echo beep boop | node example/stream.js "beep boop

"

methods

var quote = require ( 'quote-stream' )

var q = quote()

Return a transform stream q that wraps input in double quotes and adds escape characters to the chunks.

usage

usage : quote-stream Transform stdin to a quoted string on stdout .

install

With npm do:

npm install quote-stream

license

MIT