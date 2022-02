Quill module for adding placeholders. Demo

Install

npm install --save quill-placeholder- module

Usage

import getPlaceholderModule from 'quill-placeholder-module' var getPlaceholderModule = require ( 'quill-placeholder-module' ).default var getPlaceholderModule = PlaceholderModule.default Quill.register( 'modules/placeholder' , getPlaceholderModule(Quill, { className : 'ql-placeholder-content' })) var quill = new Quill( '#editor' , { modules : { toolbar : { container : `#toolbar` }, placeholder : { delimiters : [ '{' , '}' ], placeholders : [ { id : 'foo' , label : 'Foo' }, { id : 'required' , label : 'Required' , required : true } ] } }, placeholder : 'Compose an epic...' , theme : 'snow' });

Define the toolbar menu (a more complete example can be found in the demo):

< div id = "toolbar" > < select class = "ql-placeholder" > < option value = "foo" > Foo </ option > < option value = "required" > Required </ option > </ select > </ div > < div id = "editor" > </ div >

And include the css from dist/toolbar.css .

The markup will contain (with default options) <span class="ql-placeholder-content" data-id="placeholder-id" data-label="placeholder-label">...</span>

To transform the output check out https://github.com/jspaine/html-ast-transform