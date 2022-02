Quill ImageHandler Module

A module for Quill rich text editor to allow images to be uploaded to a server instead of being base64 encoded. Adds a button to the toolbar for users to click, also handles drag,dropped and pasted images.

Demo

Install

Install with npm:

npm install quill-image-uploader --save

import Quill from "quill" ; import ImageUploader from "quill.imageUploader.js" ; Quill.register( "modules/imageUploader" , ImageUploader); const quill = new Quill(editor, { modules : { imageUploader : { upload : ( file ) => { return new Promise ( ( resolve, reject ) => { setTimeout( () => { resolve( "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/JavaScript-logo.png/480px-JavaScript-logo.png" ); }, 3500 ); }); }, }, }, });

Quickstart (React with react-quill)

React Example on CodeSandbox

Quickstart (script tag)

Example on CodeSandbox