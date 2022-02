sorry everyone, 由于作者自身原因,没有精力和时间处理issues,该插件已经不做维护了,希望大家见谅。

vue-quill-editor的增强模块,

功能:

提供图片上传到服务器的功能

复制插入

拖拽插入

显示上传进度

显示上传成功或者失败

支持与其他模块一起使用(例如调整图片大小)

更新情况

version 1.1 增加上传显示文字样式 增加图片超过自定义大小的回调 sizeError 修复同一页面多个富文本编辑器上传图片只能插入第一个编辑器的bug 引入QuillWatch 全局监听多个富文本编辑器

version 1.1.2 由于编辑器本身就有复制功能,因此取消了复制上传服务器的功能,避免冲突,复制上传采用富文本编辑器自带的功能 修复图片插入老是跑到最后面的问题



Install

npm install quill-image-extend-module --save-dev

use

import {quillEditor, Quill} from 'vue-quill-editor' import {container, ImageExtend, QuillWatch} from 'quill-image-extend-module' Quill.register('modules/ImageExtend', ImageExtend)

example

<template> <div class="quill-wrap"> <quill-editor v-model="content" ref="myQuillEditor" :options="editorOption" > </quill-editor> </div> </template> <script> import {quillEditor, Quill} from 'vue-quill-editor' import {container, ImageExtend, QuillWatch} from 'quill-image-extend-module' Quill.register('modules/ImageExtend', ImageExtend) export default { components: {quillEditor}, data() { return { content: '', // 富文本框参数设置 editorOption: { modules: { ImageExtend: { loading: true, name: 'img', action: updateUrl, response: (res) => { return res.info } }, toolbar: { container: container, handlers: { 'image': function () { QuillWatch.emit(this.quill.id) } } } } } } } } </script>

quill-image-extend-module 的所有可配置项

editorOption: { modules: { ImageExtend: { // 如果不作设置,即{} 则依然开启复制粘贴功能且以base64插入 name: 'img', // 图片参数名 size: 3, // 可选参数 图片大小,单位为M,1M = 1024kb action: updateUrl, // 服务器地址, 如果action为空,则采用base64插入图片 // response 为一个函数用来获取服务器返回的具体图片地址 // 例如服务器返回{code: 200; data:{ url: 'baidu.com'}} // 则 return res.data.url response: (res) => { return res.info }, headers: (xhr) => { // xhr.setRequestHeader('myHeader','myValue') }, // 可选参数 设置请求头部 sizeError: () => {}, // 图片超过大小的回调 start: () => {}, // 可选参数 自定义开始上传触发事件 end: () => {}, // 可选参数 自定义上传结束触发的事件,无论成功或者失败 error: () => {}, // 可选参数 上传失败触发的事件 success: () => {}, // 可选参数 上传成功触发的事件 change: (xhr, formData) => { // xhr.setRequestHeader('myHeader','myValue') // formData.append('token', 'myToken') } // 可选参数 每次选择图片触发,也可用来设置头部,但比headers多了一个参数,可设置formData }, toolbar: { // 如果不上传图片到服务器,此处不必配置 container: container, // container为工具栏,此次引入了全部工具栏,也可自行配置 handlers: { 'image': function () { // 劫持原来的图片点击按钮事件 QuillWatch.emit(this.quill.id) } } } } }

注意事项 (matters need attention)

由于不同的用户的服务器返回的数据格式不尽相同

因此 在配置中,你必须如下操作

// 你必须把返回的数据中所包含的图片地址 return 回去 respnse: (res) => { return res.info // 这里切记要return回你的图片地址 }

比如你的服务器返回的成功数据为

{ code: 200, starus: true, result: { img: 'http://placehold.it/100x100' // 服务器返回的数据中的图片的地址 } }

那么你应该在参数中写为:

// 你必须把返回的数据中所包含的图片地址 return 回去 respnse: (res) => { return res.result.img // 这里切记要return回你的图片地址 }