Quill.js Module which compresses images that are uploaded to the editor

Install

yarn add quill-image-compress

Features

Will compress image when: Drag/Dropped into quill Pasted into quill Clicked image load button

Handles most image formats a browser can read: gif|jpeg|png|svg|webp|bmp|vnd

Compression options more info

Quickstart

import ImageCompress from 'quill-image-compress' ; Quill.register( 'modules/imageCompress' , ImageCompress); const quill = new Quill(editor, { modules : { imageCompress : { quality : 0.7 , maxWidth : 1000 , maxHeight : 1000 , imageType : 'image/jpeg' , debug : true , suppressErrorLogging : false , } } });

Quickstart (script tag)

< script src = "https://unpkg.com/quill-image-compress@1.2.11/dist/quill.imageCompressor.min.js" > </ script > < script > Quill.register( "modules/imageCompressor" , imageCompressor); var quill = new Quill( "#editor" , { modules: { imageCompressor: { quality: 0.9 , maxWidth: 1000 , maxHeight: 1000 , imageType: 'image/jpeg' } } }); </ script >

Options

[Integer] maxWidth, maxHeight Maximum width of images (in pixels)

[Float] quality Image quality range: 0.0 - 1.0

[String] imageType Values: 'image/jpeg' , 'image/png' ... etc

[Array] keepImageTypes

Preserve image type and apply quality, maxWidth, maxHeight options Values: ['image/jpeg', 'image/png']

[Array] ignoreImageTypes

Image types contained in this array retain their original images, do not compress them. Values: ['image'/jpeg', 'image/webp']

[Boolean] debug Displays console logs: true/false



Thanks

This project is based on quill-image-uploader, thanks mate!