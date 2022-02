QuickMongo

Quick Mongodb wrapper for beginners that provides key-value based interface.

Installing

$ npm install --save mongodb $ npm install --save quickmongo

Documentation

https://quickmongo.js.org

Features

Beginner friendly

Strongly typed

Asynchronous

Dot notation support

Key-Value like interface

Easy to use

Example

const { Collection : MongoCollection, MongoClient } = require ( "mongodb" ); const { Collection, Fields } = require ( "quickmongo" ); const mongo = new MongoClient( "mongodb://localhost/quickmongo" ); const schema = new Fields.ObjectField({ difficulty : new Fields.StringField(), items : new Fields.ArrayField( new Fields.StringField()), balance : new Fields.NumberField() }); mongo.connect() .then( () => { console .log( "Connected to the database!" ); doStuff(); }); async function doStuff ( ) { const mongoCollection = mongo.db().collection( "JSON" ); const db = new Collection(mongoCollection, schema); await db.set( "userInfo" , { difficulty : "Easy" , items : [], balance : 0 }).then( console .log); await db.push( "userInfo" , "Sword" , "items" ).then( console .log); await db.add( "userInfo" , 500 , "balance" ).then( console .log); await db.push( "userInfo" , "Watch" , "items" ).then( console .log); await db.add( "userInfo" , 500 , "balance" ).then( console .log); await db.get( "userInfo" , "balance" ).then( console .log); await db.get( "userInfo" , "items" ).then( console .log); await db.pull( "userInfo" , "Sword" , "items" ).then( console .log); }

Discord Support

SnowflakeDev Community ❄️