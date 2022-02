Powerful economy framework for discord bots.

Installing

$ npm i quick.eco -s // Add one of the following adapters [required] $ npm i @quick.eco/sqlite $ npm i @quick.eco/mongo $ npm i @quick.eco/mysql

Adapter Usage

Features

Global Economy

Per-guild Economy

Built-in cooldown

Flexible

Randomizer

Configurable

Storage Adapters

& much more...

Getting Started

const { EconomyManager } = require ( "quick.eco" ); const eco = new EconomyManager({ adapter : '' , adapterOptions : {} });

Example

const Discord = require ( "discord.js" ); const client = new Discord.Client(); const { EconomyManager } = require ( "quick.eco" ) const eco = new EconomyManager({ adapter : 'sqlite' }); client.on( "ready" , () => console .log( 'ready!' )); client.on( "message" , async (message) => { if (!message.guild || message.author.bot) return ; if (message.content === "daily" ) { let add = await eco.daily(message.author.id, false , 500 ); if (add.cooldown) return message.reply( `You already claimed your daily coins. Come back after ${add.time.days} days, ${add.time.hours} hours, ${add.time.minutes} minutes & ${add.time.seconds} seconds.` ); return message.reply( `you claimed ${add.amount} as your daily coins and now you have total ${add.money} coins.` ); } if (message.content === "bal" ) { let money = await eco.fetchMoney(message.author.id); return message.channel.send( ` ${message.author} has ${money} coins.` ); } if (message.content === "leaderboard" ) { let lb = await eco.leaderboard( false , 10 ); const embed = new Discord.MessageEmbed() .setAuthor( "Leaderboard" ) .setColor( "BLURPLE" ); lb.forEach( u => { embed.addField( ` ${u.position} . ${client.users.cache.get(u.user).tag} ` , `Money: ${u.money} 💸` ); }); return message.channel.send(embed); } }); client.login( "XXXXXXXXXXXXXX" );

