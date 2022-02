通过Quick-start-cli可以快速搭建一个基于webpack的前端项目

版本说明

angular 升级到9.0

angular 升级到8.0

angular 升级到7.*.*

Vue 升级到最新,webpack 更新到4.*.*

React 升级到最新,webpack 更新到4.*.*

添加了 nestjs + angular + sass 的选项

angular 升级到 6.,webpack 升级到 4.

React 增加Typescript选项

增加静态资源打包发布的路径对环境变量的支持

Vue 升级到最新版

angular 删除 doc 配置

angular项目版本升级到v5,相关配置都升级到最新

angular加入了aot优化

vue、react 升级到webpack@^2.4.0

加入了ng4热刷新功能

ng版本更新到^4.0.0,angular项目的webpack更新到^2.0.0

主要由webpack1 + ng2/vue2/react + less/sass/stylus来创建项目

脚手架特性

框架支持

Angular

React

Vue

CSS预处理语言支持

less

sass

stylus

其他特点

本地HTTP服务,不依赖后端服务

动态代理后端接口,实现前后端开发完全分离

一行命令,打包压缩

使用方法

全局安装

npm install -g quick-start-cli

检测是否安装成功

qs -v

创建一个项目,并根据控制台的提示输入相应内容

qs -c

比如创建一个angular的项目,整个流程如下:

创建项目: ? 请输入项目名称: my-project ? 请选择项目框架: angular ? 请选择样式表语言: sass ================================================================================ 项目名称:my-project 项目框架:angular 样式表语言:sass ? 请确认您的项目: Yes ================================================================================ 正在创建项目…… ** Reading directory for files to copy ** Reading directory for files to copy ** Glob found 21 paths ** 21 paths to copy ** 2 dirs to create ** 19 files to copy ** Glob found 42 paths ** 42 paths to copy ** 10 dirs to create ** 32 files to copy ** Directory structure created ** Directory structure created ** Files copied --项目模板创建完成-- ** Files copied --项目配置创建完成-- 项目创建完成!

安装项目依赖

进入你刚创建的项目,安装项目依赖

cd my-project npm install

其它

启动项目

npm start

单元测试

npm run test

打包压缩

npm run build

运行构建后的项目