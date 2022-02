QRCode.js is javascript library for making QRCode. QRCode.js supports Cross-browser with HTML5 Canvas and table tag in DOM. QRCode.js has no dependencies.

Basic Usages

< div id = "qrcode" > </ div > < script type = "text/javascript" > new QRCode( document .getElementById( "qrcode" ), "http://jindo.dev.naver.com/collie" ); </ script >

or with some options

< div id = "qrcode" > </ div > < script type = "text/javascript" > var qrcode = new QRCode( document .getElementById( "qrcode" ), { text : "http://jindo.dev.naver.com/collie" , width : 128 , height : 128 , colorDark : "#000000" , colorLight : "#ffffff" , correctLevel : QRCode.CorrectLevel.H }); </ script >

and you can use some methods

qrcode .clear (); qrcode .makeCode ( "http://naver.com" );

Browser Compatibility

IE6~10, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mobile Safari, Android, Windows Mobile, ETC.

License

MIT License

twitter @davidshimjs