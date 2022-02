⚠️ Now when you are using Vue 3.x, please upgrade qrcode.vue to 3.x

🔒 if you are using Vue 2.x, please keep using version 1.x ;

A Vue.js component to generate QRCode.

中文

install

the qrcode.vue component can use in you Vue.js app.

npm install --save qrcode.vue

dist/ |--- qrcode.vue.cjs.js |--- qrcode.vue.esm.js |--- qrcode.vue.browser.js |--- qrcode.vue.browser. min .js

Usage

e.g.

import { createApp } from 'vue' import QrcodeVue from 'qrcode.vue' createApp({ data : { value : 'https://example.com' , }, template : '<qrcode-vue :value="value"></qrcode-vue>' , components : { QrcodeVue, }, }).mount( '#root' )

Or single-file components with a *.vue extension:

< template > < qrcode-vue :value = "value" :size = "size" level = "H" /> </ template > < script > import QrcodeVue from 'qrcode.vue' export default { data() { return { value : 'https://example.com' , size : 300 , } }, components : { QrcodeVue, }, } </ script >

Component props

value

Type: string

Default: ''

The value content of qrcode.

size

Type: number

Default: 100

The size of qrcode element.

Type: string('canvas' | 'svg')

Default: canvas

Generate QRcode as canvas or svg . The prop svg can work on SSR.

margin

Type: number

Default: 0

Define how much wide the quiet zone should be.

level

Type: string('L' | 'M' | 'Q' | 'H')

Default: H

qrcode Error correction level (one of 'L', 'M', 'Q', 'H'). Know more, wikipedia: QR_code.

background

Type: string

Default: #ffffff

The background color of qrcode.

foreground

Type: string

Default: #000000

The foreground color of qrcode.

class

Type: string

Default: ''

The class name of qrcode element.

License

copyright © 2021 @scopewu, license by MIT