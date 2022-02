简体中文 | English

A tool for decoding qrcode.

Directory

. ├── demo code demo ├── dist build output ├── doc docs ├── src source code ├── test unit test ├── CHANGELOG.md change log └── TODO.md todo list

Guide

Use npm to install.

$ npm install --save qrcode-decoder

Using in webpack:

import QrcodeDecoder from 'qrcode-decoder' ;

Using in browser:

< script src = "https://unpkg.com/qrcode-decoder" > </ script >

Demo

User new to create a decoder object.

var qr = new QrcodeDecoder();

Decodes an image from url or an <img> element with a src attribute set.

qr.decodeFromImage(img).then( ( res ) => { console .log(res); });

Demo

Decodes directly from a video with a well specified src attribute

qr.decodeFromVideo(videoElement).then( ( res ) => { console .log(res); });

Demo

Decodes from a videoElement.

qr.decodeFromCamera(videoElem).then( ( res ) => { console .log(res); });

Demo

Stops the current qr from searching for a QRCode.

Develop

Install dependencies:

$ npm install

Build code:

$ npm run build

Run unit test:

$ npm test

Modify version in package.json , run release script:

$ npm run release

Publish

$ npm publish

License

MIT