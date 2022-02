qn

Another qiniu API client for Node.js.

Install

$ npm install qn --save

Usage

Upload

var qn = require ( 'qn' ); var client = qn.create({ accessKey : 'your access key' , secretKey : 'your secret key' , bucket : 'your bucket name' , origin : 'http://{bucket}.u.qiniudn.com' , }); client.uploadFile(filepath, { key : 'qn/lib/client.js' }, function ( err, result ) { console .log(result); }); client.upload(fs.createReadStream(filepath), function ( err, result ) { console .log(result); }); client.upload( '哈哈' , { key : 'haha.txt' }, function ( err, result ) { console .log(result); }); client.upload(filepath, { 'x:foo' : 'bar' }, function ( err, result ) { console .log(result); });

uploadToken

var token = client.uploadToken();

or with options

scope

deadline