进入 test 目录,按照目录下的 config.json.example 示例,创建 config.json 文件,其中, Access Key 和 Secret Key 按如下方式获取

{ "AccessKey" : "<Your Access Key>" , "SecretKey" : "<Your Secret Key>" , "Bucket" : "<Your Bucket Name>" , "Port" : 9000 , "UptokenUrl" : "<Your Uptoken_Url>" , "Domain" : "<Your Bucket Domain>" }