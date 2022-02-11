基于七牛 API 开发的前端 JavaScript SDK

2.x 升级到 3.x 的注意事项请参考 文档

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概述

Qiniu-JavaScript-SDK （下文简称为 JS-SDK）适用于 ：IE11、Edge、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器，基于七牛云存储官方 API 构建，其中上传功能基于 H5 File API。开发者基于 JS-SDK 可以方便的从浏览器端上传文件至七牛云存储，并对上传成功后的图片进行丰富的数据处理操作。 JS-SDK 兼容支持 H5 File API 的浏览器，在低版本浏览器下，需要额外的插件如 plupload，JS-SDK 提供了一些接口可以结合插件来进行上传工作，注意：(在低版本浏览器需要引入 babel-polyfill 来解决 SDK 里某些语法或者属性浏览器不能识别的问题)。

Qiniu-JavaScript-SDK 为客户端 SDK，没有包含 token 生成实现，为了安全， token 建议通过网络从服务端获取，具体生成代码可以参考以下服务端 SDK 的文档。

Qiniu-JavaScript-SDK 的示例 Demo 中的服务器端部分是基于 Node.js 服务器端 SDK 开发的。

功能简介

上传 大于 4M 时可分块上传，小于 4M 时直传 分块上传时，支持断点续传

数据处理（图片） imageView2（缩略图） imageMogr2（高级处理，包含缩放、裁剪、旋转等） imageInfo （获取基本信息） exif （获取图片 EXIF 信息） watermark （文字、图片水印） pipeline （管道，可对 imageView2、imageMogr2、watermark 进行链式处理）



准备

在使用 JS-SDK 之前，您必须先注册一个七牛帐号，并登录控制台获取一对有效的 AccessKey 和 SecretKey ，您可以阅读 快速入门 和 安全机制 以进一步了解如何正确使用和管理密钥 。

JS-SDK 依赖服务端颁发 token ，可以通过以下二种方式实现： 利用 七牛服务端 SDK 构建后端服务 利用七牛底层 API 构建服务，详见七牛 上传策略 和 上传凭证 前端通过接口请求以获得 token 信息



引入

支持以下几种安装方式

直接使用静态文件地址： https : https : 通过 script 标签引入该文件，会在全局生成名为 qiniu 的对象

使用 NPM 安装 NPM 的全称是 Node Package Manager，是一个 NodeJS 包管理和分发工具，已经成为了非官方的发布 Node 模块（包）的标准。如果需要更详细的关于 NPM 的使用说明，您可以访问 NPM 官方网站，或对应的 中文网站 npm install qiniu-js const qiniu = require ( 'qiniu-js' ) import * as qiniu from 'qiniu-js'

通过源码编译

git clone git@github.com:qiniu/js-sdk.git ，进入项目根目录执行 npm install ，执行 npm run build ，即可在dist 目录生成 qiniu.min.js 。

使用

qiniu.upload 返回一个 observable 对象用来控制上传行为， observable 对像通过 subscribe 方法可以被 observer 所订阅，订阅同时会开始触发上传，同时返回一个 subscription 对象，该对象有一个 unsubscribe 方法取消订阅，同时终止上传行为。对于不支持 SDK 的浏览器可以参考 demo1 中用插件处理和 form 直传的方式； 一般 form 提交常常会导致网页跳转，demo1 中 form 直传通过加入 iframe，并结合后端 SDK 上传来解决网页跳转问题，实现 form 无刷新上传。分片上传时，JS-SDK支持断点续传功能，会把已上传片的后端返回值ctx信息存储到本地，有效期为一天，超过一天后，当继续上传该文件时会清除掉本地存储信息重新上传。

Example

文件上传：

const observable = qiniu.upload(file, key, token, putExtra, config) const subscription = observable.subscribe(observer) const subscription = observable.subscribe(next, error, complete) subscription.unsubscribe()

图片上传前压缩：

const options = { quality : 0.92 , noCompressIfLarger : true } qiniu.compressImage(file, options).then( data => { const observable = qiniu.upload(data.dist, key, token, putExtra, config) const subscription = observable.subscribe(observer) })

API Reference Interface

qiniu.upload(file: File, key: string, token: string, putExtra?: object, config?: object): observable

observable : 为一个带有 subscribe 方法的类实例 observable.subscribe(observer: object): subscription observer: observer 为一个 object ，用来设置上传过程的监听函数，有三个属性 next 、 error 、 complete : const observer = { next(res){ }, error(err){ }, complete(res){ } } next: 接收上传进度信息的回调函数，回调函数参数值为 object ，包含字段信息如下： uploadInfo: object ，只有分片上传时才返回该字段 uploadInfo.id: 上传任务的唯一标识。 uploadInfo.url: 上传地址。 chunks: Array<ProgressCompose> 每个 chunk 的上传信息，只有分片上传有此字段 ProgressCompose 的信息如下 size: number chunk 的尺寸 loaded: number 已经发送完毕的尺寸 percent: number 进度比例，范围在 0 - 100 fromCache?: boolean 是否是来自缓存 total: 包含 loaded 、 total 、 percent 三个属性: total.loaded: number ，已上传大小，单位为字节。 total.total: number ，本次上传的总量控制信息，单位为字节，注意这里的 total 跟文件大小并不一致。 total.percent: number ，当前上传进度，范围：0～100。 error: 上传错误后触发；自动重试本身并不会触发该错误，而当重试次数到达上限后则可以触发。当不是 xhr 请求错误时，会把当前错误产生原因直接抛出，诸如 JSON 解析异常等；当产生 xhr 请求错误时，参数 err 的类型为 QiniuError , 对于请求错误，err 的类型为 QiniuRequestError (继承自 QiniuError )，如果是由于非服务端原因发生错误时（例如断网、跨域等等），错误的类型为 QiniuNetworkError (继承自 QiniuRequestError )。 QiniuError name: QiniuErrorName 错误的类型。 message: string 错误的信息。 stack: string 调用堆栈信息。 QiniuRequestError 继承自 QiniuError data: any 服务端返回的错误信息，如果不是标准的 json 格式，则该字段为 undefined 。 reqId: string xhr 请求错误的 X-Reqid 。 code: number 请求错误状态码，可查阅码值对应 说明。 isRequestError: 固定为 true ，不推荐使用，即将废弃。 QiniuNetworkError 继承自 QiniuRequestError reqId: 由于请求可能还未真正发出，所以可能无法收集到 reqId ，该字段可能为 '' 。 complete: 接收上传完成后的后端返回信息，具体返回结构取决于后端 SDK 的配置，可参考 上传策略。 subscription: 为一个带有 unsubscribe 方法的类实例，通过调用 subscription.unsubscribe() 停止当前文件上传。

bucket : 上传的目标空间

file : File 对象，上传的文件

key : 文件资源名，为空字符串时则文件资源名也为空，为 null 或者 undefined 时则自动使用文件的 hash 作为文件名

token : 上传验证信息，前端通过接口请求后端获得

config : object ，其中的每一项都为可选 const config = { useCdnDomain : true , region : qiniu.region.z2 }; config.useCdnDomain: 表示是否使用 cdn 加速域名，为布尔值， true 表示使用，默认为 false 。 config.disableStatisticsReport: 是否禁用日志报告，为布尔值，默认为 false 。 config.uphost: 上传 host ，类型为 string[] | string ，如果指定一个非空数组或者非空字符串，则仅使用该数据作为上传 host ，默认为 [] ，传入多个 host 时，内部会在重试过程中根据情况自动切换不同的 host 。 config.upprotocol: 自定义上传域名协议，值为 https 或者 http ，默认为 https 。 config.region: 选择上传域名区域；当为 null 或 undefined 时，自动分析上传域名区域，当指定了 uphost 时，此设置项无效。 config.retryCount: 上传自动重试次数（整体重试次数，而不是某个分片的重试次数）；默认 3 次（即上传失败后最多重试两次）。 config.concurrentRequestLimit: 分片上传的并发请求量， number ，默认为3；因为浏览器本身也会限制最大并发量，所以最大并发量与浏览器有关。 config.checkByServer: 是否开启服务端文件签名校验，为布尔值；开启后在文件上传时会计算本地的文件签名，服务端会根据本地的签名与接收到的数据的签名进行比对，如果不相同、则说明文件可能存在问题，此时会返回错误（ code : 406），默认为 false ，不开启。 config.checkByMD5: 是否开启 MD5 校验，为布尔值；在断点续传时，开启 MD5 校验会将已上传的分片与当前分片进行 MD5 值比对，若不一致，则重传该分片，避免使用错误的分片。读取分片内容并计算 MD5 需要花费一定的时间，因此会稍微增加断点续传时的耗时，默认为 false ，不开启。 config.forceDirect: 是否上传全部采用直传方式，为布尔值；为 true 时则上传方式全部为直传 form 方式，禁用断点续传，默认 false 。 config.chunkSize: number ，分片上传时每片的大小，必须为正整数，单位为 MB ，且最大不能超过 1024，默认值 4。因为 chunk 数最大 10000，所以如果文件以你所设的 chunkSize 进行分片并且 chunk 数超过 10000，我们会把你所设的 chunkSize 扩大二倍，如果仍不符合则继续扩大，直到符合条件。 config.debugLogLevel: INFO | WARN | ERROR | OFF ，允许程序在控制台输出日志，默认为 OFF ，不输出任何日志，本功能仅仅用于本地调试，不建议在线上环境开启。

putExtra : object ，其中的每一项都为可选 const putExtra = { fname : "qiniu.txt" , mimeType : "text/plain" , customVars : { 'x:test' : 'qiniu' , ... }, metadata : { 'x-qn-meta' : 'qiniu' , ... }, }; fname: string ，文件原始文件名，若未指定，则魔法变量中无法使用 fname、ext、suffix customVars: object ，用来放置自定义变量，变量名必须以 x: 开始，自定义变量格式及说明请参考 文档 metadata: object ，用来防止自定义 meta，变量名必须以 x-qn-meta- 开始，自定义资源信息格式及说明请参考 文档 mimeType: string ，指定所传的文件类型



qiniu.region: object

qiniu.region.z0 : 代表华东区域

: 代表华东区域 qiniu.region.z1 : 代表华北区域

: 代表华北区域 qiniu.region.z2 : 代表华南区域

: 代表华南区域 qiniu.region.na0 : 代表北美区域

: 代表北美区域 qiniu.region.as0: 代表新加坡区域

qiniu.getUploadUrl(config: object, token: string): Promise

接收参数为 config 对象，返回根据 config 里所配置信息的上传域名

qiniu.getUploadUrl(config, token).then( res => {})

qiniu.getHeadersForChunkUpload(token: string): object

返回 object ，包含用来获得分片上传设置的头信息，参数为 token 字符串；当分片上传时，请求需要带该函数返回的头信息

token: 后端返回的上传验证信息 const headers = qiniu.getHeadersForChunkUpload(token)

qiniu.deleteUploadedChunks(token: string, key: stting, uploadInfo: object): Promise

删除指定上传任务中已上传完成的片， key 为目标文件名， uploadInfo 可通过 next 的返回获取， token 由服务端生成

qiniu.compressImage(file: File, options: object): Promise (上传前图片压缩)

在 v3.3.3 版本之前，该压缩行为会根据图片的 Orientation(设备角度) 信息对图片进行旋转处理，详细的信息可以参考 issue：关于 canvas 绘制图像的方向兼容处理

const imgLink = qiniu.compressImage(file, options).then( res => { } })

file: 要压缩的源图片，为 File 对象，支持 image/png 、 image/jpeg 、 image/bmp 、 image/webp 这几种图片类型

对象，支持 、 、 、 这几种图片类型 options: object options.quality: number ，图片压缩质量，在图片格式为 image/jpeg 或 image/webp 的情况下生效，其他格式不会生效，可以从 0 到 1 的区间内选择图片的质量。默认值 0.92 options.maxWidh: number ，压缩图片的最大宽度值 options.maxHeight: number ，压缩图片的最大高度值 （注意：当 maxWidth 和 maxHeight 都不设置时，则采用原图尺寸大小） options.noCompressIfLarger: boolean ，为 true 时如果发现压缩后图片大小比原来还大，则返回源图片（即输出的 dist 直接返回了输入的 file）；默认 false ，即保证图片尺寸符合要求，但不保证压缩后的图片体积一定变小

CompressResult: object ，包含如下字段： dist: 压缩后输出的 Blob 对象或原始的 File 对象 width: 压缩后的图片宽度 height: 压缩后的图片高度

，包含如下字段：

返回添加水印后的图片地址

key : 文件资源名

domain: 为七牛空间（bucket)对应的域名，选择某个空间后，可通过"空间设置->基本设置->域名设置"查看获取，前端可以通过接口请求后端得到 const imgLink = qiniu.watermark({ mode : 1 , image : 'http://www.b1.qiniudn.com/images/logo-2.png' , dissolve : 50 , gravity : 'SouthWest' , dx : 100 , dy : 100 }, key, domain) const imgLink = qiniu.watermark({ mode : 2 , text : 'hello world !' , dissolve : 50 , gravity : 'SouthWest' , fontsize : 500 , font : '黑体' , dx : 100 , dy : 100 , fill : '#FFF000' }, key, domain) options包含的具体水印参数解释见 水印（watermark）

qiniu.imageView2(options: object, key?: string, domain?: string): string (缩略)

返回处理后的图片url

const imgLink = qiniu.imageView2({ mode : 3 , w : 100 , h : 100 , q : 100 , format : 'png' }, key, domain)

options包含的具体缩略参数解释见 图片基本处理（imageView2）

qiniu.imageMogr2(options: object, key?: string, domain?: string): string (图像高级处理)

返回处理后的图片url

const imgLink = qiniu.imageMogr2({ "auto-orient" : true , strip : true , thumbnail : '1000x1000' crop : '!300x400a10a10' , gravity : 'NorthWest' , quality : 40 , rotate : 20 , format : 'png' , blur : '3x5' }, key, domain)

options包含的具体高级图像处理参数解释见 图像高级处理（imageMogr2）

qiniu.imageInfo(key: string, domain: string): Promise

qiniu.imageInfo(key, domain).then( res => {})

具体 imageInfo 解释见 图片基本信息（imageInfo）

qiniu.exif(key: string, domain: string): Promise

qiniu.exif(key, domain).then( res => {})

具体 exif 解释见 图片 EXIF 信息（exif）

qiniu.pipeline(fopArr: array, key?: string, domain?: string): string

const fopArr = [{ fop : 'watermark' , mode : 2 , text : 'hello world !' , dissolve : 50 , gravity : 'SouthWest' , fontsize : 500 , font : '黑体' , dx : 100 , dy : 100 , fill : '#FFF000' },{ fop : 'imageView2' , mode : 3 , w : 100 , h : 100 , q : 100 , format : 'png' },{ fop : 'imageMogr2' , "auto-orient" : true , strip : true , thumbnail : '1000x1000' crop : '!300x400a10a10' , gravity : 'NorthWest' , quality : 40 , rotate : 20 , format : 'png' , blur : '3x5' }] const imgLink = qiniu.pipeline(fopArr, key, domain))

fopArr包含的具体管道操作解释见 管道操作

运行示例

进入 test 目录，按照目录下的 config.json.example 示例，创建 config.json 文件，其中， Access Key 和 Secret Key 按如下方式获取 开通七牛开发者帐号

登录七牛开发者自助平台，查看 AccessKey 和 SecretKey 。 { "AccessKey" : "<Your Access Key>" , "SecretKey" : "<Your Secret Key>" , "Bucket" : "<Your Bucket Name>" , "Port" : 9000 , "UptokenUrl" : "<Your Uptoken_Url>" , "Domain" : "<Your Bucket Domain>" } 进入项目根目录，执行 npm install 安装依赖库，然后打开两个终端，一个执行 npm run serve 跑 server， 一个执行 npm run dev 运行服务；demo1： http://0.0.0.0:8080/test/demo1 ；demo3： http://0.0.0.0:8080/test/demo3 ；demo1为测试上传功能的示例，demo3为测试图片压缩功能的示例；demo2 为测试 es6 语法的示例，进入 demo2 目录，执行 npm install ，然后 npm start 运行 demo2；demo1、demo2 和 demo3 都共用一个 server，请注意 server 文件里的 region 设置跟 config 里的 region 设置要保持一致。

说明

如果您想了解更多七牛的上传策略，建议您仔细阅读 七牛官方文档-上传。另外，七牛的上传策略是在后端服务指定的. 如果您想了解更多七牛的图片处理，建议您仔细阅读 七牛官方文档-图片处理 JS-SDK 示例生成 token 时，指定的 Bucket Name 为公开空间，所以可以公开访问上传成功后的资源。若您生成 token 时，指定的 Bucket Name 为私有空间，那您还需要在服务端进行额外的处理才能访问您上传的资源。具体参见 下载凭证。JS-SDK 数据处理部分功能不适用于私有空间。

常见问题

1. 关于上传文件命名问题，可以参考：

上传的 scope 为 bucket 的形式，上传后文件资源名以设置的 key 为主，如果 key 为 null 或者 undefined ，则文件资源名会以 hash 值作为资源名。 上传的 scope 为 bucket:key 的形式，上传文件本地的名字需要和 scope 中的 key 是一致的，不然会报错 key doesn‘t match with scope。 上传的 scope 为 bucket ，但是 token 中有设定 saveKey ，这种形式下客户端的 key 如果设定为 null 或者 undefined ，则会以 saveKey 作为文件资源名，否则仍然是以 key 值作为资源名，并且上传的本地文件名也是需要和这个 savekey 文件名一致的。

2. 限制上传文件的类型：

通过在生成 token 时指定 上传策略 中的 mimeLimit 字段限定上传文件的类型，该功能由生成 token 的服务端 SDK 提供，请查看对应的服务端 SDK 文档。

贡献代码

登录 https://github.com Fork git@github.com:qiniu/js-sdk.git 创建您的特性分支 (git checkout -b new-feature) 提交您的改动 (git commit -am 'Added some features or fixed a bug') 将您的改动记录提交到远程 git 仓库 (git push origin new-feature) 然后到 github 网站的该 git 远程仓库的 new-feature 分支下发起 Pull Request

许可证

Copyright (c) 2018 qiniu.com

基于 MIT 协议发布