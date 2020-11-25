modify by https://github.com/transitive-bullshit/create-react-library
安装cli工具
npm i qcloud-test-cli -g
创建一个组件
mkdir qcloud-component && cd qcloud-component
npx qcloud
开发 本地开发分为两个部分.
首先, 你可以运行rollup去监听你的src/模块, 当你有任何更改会自动编译到dist/
npm start # 运行rollup和监听更改
然后, 在本地开发中需要在example/目录中链接你的模块
(打开新的终端窗口中)
cd example
npm link
npm start
现在, 当你对库的src/目录或演示程序的example/src目录有任何更改, create-react-app会重新加载本地开发服务, 这样就能很愉快的对你的组件进行快速开发迭代.
发布到NPM 将库发布到 npm 时请务必要确保所有的依赖模块已经正确添加在了peerDependencies中, rollup会自动识别peerDependencies配置选项, 而不会将它捆绑在你的模块中(或者可以叫他外部依赖).
然后就可以愉快的发布拉
注意下面的命令会编译
commonjs和
es的版本到你模块的dist/目录中
npm publish
Github Pages 将示例部署到github pages相当简单, 我们需要先给example编译一个生产版本, 这个example用于演示你的库. 然后运行gh-pages来部署生成的bundle文件到github.
npm run deploy
MIT © Travis Fischer