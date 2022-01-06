QCloud COS 服务临时密钥 SDK

本 SDK 可以帮助您在后台快速搭建一个临时密钥服务，用于访问腾讯云 COS 下的资源。

访问管理

腾讯云 COS 服务在使用时需要对请求进行访问管理。通过临时密钥机制，您可以临时授权您的 App 访问您的存储资源，而不会泄露您的永久密钥。密钥的有效期由您指定，过期后自动失效。通常，我们都不建议您把永久密钥放到客户端代码中。本文主要介绍如何在后台快速搭建一个临时密钥服务，通过生成的临时密钥来对上传或者下载请求进行签名，从而保证您数据的安全性。

架构

其中：

应用 APP：即用户手机上的 App。

COS：腾讯云对象存储，负责存储 App 上传的数据。

CAM：腾讯云访问管理，用于生成 COS 的临时密钥。

应用服务器：用户自己的后台服务器，这里用于获取临时密钥，并返回给应用 App。

获取永久密钥

临时密钥需要通过永久密钥才能生成。请登录 腾讯云访问管理控制台 获取，包含：

SecretId

SecretKey

如何快速搭建临时密钥服务

集成 SDK 到 您的后台服务

如果您已经有独立的后台服务，我们建议您直接集成我们提供的 SDK 到现在的后台服务中。

第一步：集成服务器 SDK

目前我们提供了以下语言的 SDK，帮忙您快速在后台集成生成密钥的功能，您可以根据自己后台的架构自行选择：

Java

Node.js

PHP

Python

Go

.NET

第二步：发布 Web API

将您的服务以 Web API 的方式发布出去，这样您授权的客户端 App，如 Android、iOS，Web端，都可以通过标准的 HTTP 协议请求到临时密钥，访问 COS 服务。

高级功能

您可以通过 Scope 的方式更细粒度的控制返回密钥的权限，详细请看 细粒度控制权限。

其他语言

如果您需要其他语言的 SDK，可以参考社区提供的版本。