由于 Pixiv 已不再支持客户端的登录 API，请更新到 v2.12.0 及以后的版本以使用新的登录方式（详见下文）
本项目因本人不再使用且摸了而进入仅维护状态，暂不考虑任何非必要的 Feature Request
简单写下说明（主要针对 Windows 用户）
首先你需要先安装 Node.js
打开官网 => 下载左边的 LTS 版本 => 安装一路确定
# Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
# Debian
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
apt-get install -y nodejs
# Centos
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | bash -
yum install -y nodejs
Windows 打开“命令提示符”或者“Powershell”，执行下面的命令，即可安装或者更新（注：后续命令皆为在此执行）
npm i -g pxder
如需卸载，执行
npm uninstall -g pxder
不同计算机用户的数据是独立储存的，互不影响
pxder --login
正常情况下应该会自动弹出浏览器访问一个登录授权页面，如果没有的话请手动打开“Login URL”，操作下去即可
登录成功时浏览器会弹出如下图所示的一个对话框，选择“打开”即可，这时 pxder 应该会显示登录成功
如果你的体验与上述情况不一致，请使用
pxder --login --no-protocol 命令进行登录，并参考下面的“其他系统”部分进行操作
正常情况下应该会自动弹出浏览器访问一个登录授权页面，如果没有的话请手动打开“Login URL”，不要急着登录或授权，按以下步骤操作：
code 参数复制出来，粘贴到程序中并回车
以上步骤尽量快速完成，太慢的话验证可能会过期
pxder --logout
仅会删除计算机当前用户储存的 refresh token，在其他计算机或用户上登录的不受影响
如果你有一个已经登陆了的 pxder，那么你可以通过以下步骤将登录态复制到另一个 pxder 上
pxder --export-token，保存好该 token
pxder --login TOKEN，将
TOKEN 替换成上一步输出的 token
进入 Pxder 的设置界面
pxder --setting
有六项设置，按下数字键选择一项进行设置
[1] Download path # 下载目录，必须设置
[2] Download thread # 下载线程数
[3] Download timeout # 下载超时
[4] Auto rename # 自动重命名（文件夹）
[5] Proxy # 使用代理
[6] Direct mode # 直连模式
下载目录
请注意相对路径与绝对路径的区别，不过不用担心，输入完路径后会显示绝对路径以方便你检查
目录无需手动建立，下载图片的时候会自动建立
下载线程数
即同时下载的图片数，默认为
5，最小为
1，最大为
32
下载图片时最左侧的一列实际上就是线程编号
下载超时及重试
如果这么多秒之后一张图还没被下载完则算作超时，超时后会自动重试，默认值为
30
下载图片时如果线程编号是黄色底的就代表此次是重试
重试超过
10 次则视作下载失败
自动重命名
开启了以后，例如这个画师原来叫
abc，今天你再次去下载（更新）他的画作，但是他改名叫
def 了，那么程序会自动帮你重命名画师文件夹
使用代理
支持使用 HTTP 或 SOCKS 代理，即可以使用小飞机
输入格式为
<协议>://[用户名:密码@]<IP>:<端口>，例如：
http://user:passwd@127.0.0.1:1080
socks://127.0.0.1:1080（如果你使用小飞机则直接填这个，除非你改过本地端口）
如果输入空行则会尝试从环境变量中依次读取
all_proxy
https_proxy
http_proxy（也包含全大写的环境变量）
如果想完全禁止使用代理，请输入
disable
直连模式
利用域前置（Domain Fronting）绕过 SNI 审查，达到直连使用的目的
直连模式不能和代理同时使用
(UID)画师名 格式的文件夹内，图片命名格式为
(PID)作品名
@（包含半角&全角）符号及以后的文字（因为这些基本上都是画师的摊位信息之类的与名字无关的信息）
xxx@30ms.zip 表示该动图的播放速度为 30ms 一帧
-M参数跳过解析
如果需要终止程序，请在命令行中按下 Ctrl C 或者直接关闭命令行窗口
请不要吐槽为什么在 Windows 下 Ctrl C 后提示的
终止批处理操作吗(Y/N)? 不管是 Y 还是 N 都依然会终止，因为 Node 捕捉到 Ctrl C 就自己终止了，Windows 晚了一步（。
欲查看完整命令帮助请执行
pxder -h
使用
-u 或
--uid 参数，后跟画师的 UID，可单个可多个，如果多个则用英文半角逗号隔开
pxder -u uid1,uid2,uid3,...
例如
pxder -u 5899479,724607,11597411
该操作同时也会更新已下载的关注画师的作品，并且效率远高于 (3)，比较推荐使用
会自动排除 pixiv事務局 (uid=
11)
由于收集关注信息需时较久，因此特地针对该功能做了信息缓存：如果你在下载中途退出，那么下次使用该功能时并不需要重新收集，而是利用上次的缓存立即继续下载。
--force 参数
pxder -f
# 或
pxder --follow
pxder -F
# 或
pxder --follow--private
会对下载目录中检测到的所有下载过的画师的插画进行增量更新下载
与 (2) 的区别是可以更新你使用 (1) 下载了的但是未关注的画师的插画，但是效率远低于 (2)
pxder -U
# 或
pxder --update
插画会被下载至
[bookmark] Public 文件夹中
pxder -b
# 或
pxder --bookmark
插画会被下载至
[bookmark] Private 文件夹中
pxder -B
# 或
pxder --bookmark--private
插画会被下载至
PID 文件夹中
pxder -p pid1,pid2,pid3,...
例如
pxder -p 70593670,70594912,70595516
-M 或
--no-ugoira-meta
--no-cf
i.pximg.net 下载插画，而不是新的套了 CF 的
i-cf.pximg.net
--debug
--output-config-dir