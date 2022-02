a webpack loader for px2rem

Install

npm install px2rem-loader

webpack config

module.exports = { // ... module: { rules: [{ test: /\.css$/, use: [{ loader: 'style-loader' }, { loader: 'css-loader' }, { loader: 'px2rem-loader' , // options here options: { remUnit: 75 , remPrecision: 8 } }] }] } }

Please see px2rem for more information about query parameters of px2rem.

Example

See an example here.