a tool to convert px to rem

##How to convert static files

npm install px-rem -g px2rem

you can set a config

px2rem --config pxrem .config .js

##config

default config:

{ patterns : "**/*.css" , pxToRemRatio : 0.01 , ignoreCss : [], isReplace : false , convertBorder1px : false }

you can create a new file in the current directory, for example: pxrem.config.js

module .exports = { patterns : "./WrcIosselect/lib/WrcIosselect.css" , pxToRemRatio : 0.01 , ignoreCss : [ 'font-size' , 'line-height' ], isReplace : false , convertBorder1px : true };

then you can run like this:

px2rem --config pxrem .config .js

##parammeter

patterns: visite https://www.npmjs.com/package/glob to see pattern

pxToRemRatio: the ratio of px and rem

ignoreCss : will not convert the CSS property isReplace: whether or not to replace the original file

convertBorder1px: whether or not to convert 1 pixel wide border

##How to use as a webpack loader

package.json:

"devDependencies" : { "px-rem" : "*" }

in webpack .config .js :

module .exports = { node : { fs : "empty" }, module : { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'style-loader!css-loader!px-rem!postcss-loader!less-loader' } ] } }

If you use less-loader, sass-loader, postcss-loader and other processing tools, you need to put px-rem on their left

you must create a file called pxrem.webpack.conf.json in the project root directory (same directory with package.json) like this:

{ "pxToRemRatio" : 0.01 , "ignoreCss" : [], "convertBorder1px" : true }

then you can convert px to rem in your project

将px转换为rem的工具

##怎样转换静态文件

安装:

npm install px-rem -g

然后跑下命令

px2rem

你也可以设置一个配置文件

px2rem --config pxrem.config.js

##config

默认 config:

{ patterns : "**/*.css" , pxToRemRatio : 0.01 , ignoreCss : [], isReplace : false , convertBorder1px : false }

你也可以在当前文件夹下新建一个配置文件, 比如: pxrem.config.js

module .exports = { patterns : "./WrcIosselect/lib/WrcIosselect.css" , pxToRemRatio : 0.01 , ignoreCss : [ 'font-size' , 'line-height' ], isReplace : false , convertBorder1px : true };

然后你可以在命令行输入时作为参数带入:

px2rem --config pxrem .config .js

##参数说明

patterns: 访问 https://www.npmjs.com/package/glob 然后查看patterns参数

pxToRemRatio: px和rem的比值,默认0.01

ignoreCss : 该数组内的css属性将不会被转换 isReplace: 是否替换原来的文件,如果为 true 则替换,否则会在当前文件夹下生成一个原文件名 + '-px2rem' 的文件

convertBorder1px: 是否转换1px宽度的border,默认不转换

##pxToRemRatio 说明

###如果你是使用adaptive.js,https://github.com/finance-sh/adaptive 或者使用1px设计图对应0.01rem的方法:

1,如果是基于设计图开发,这个值就是0.01

2,如果是将width=device-width下,以px为单位的老css文件转换为rem, 如果新的设计图为640,这个值一般为 (1 2) / 100, 如果新的设计图为750,这个值为 (7 / 3 1) / 100

###如果你使用的是手淘解决方案Flexible或类似原理的自适应方案

1,如果是基于设计图,这个值是 1 / (设计图宽度 / 10)

2 ,如果是将width=device-width下,以px为单位的老css文件转换为rem, 如果新的设计图为640,这个值一般为 1 / (640 / 10 ) * 2 , 如果新的设计图为750,这个值为 1 / (750 / 10 ) * 2.3333

##怎么在webpack中使用

package.json:

"devDependencies" : { "px-rem" : "*" }

配置 webpack .config .js :

module .exports = { node : { fs : "empty" }, module : { loaders : [ { test : /\.css$/ , loader : 'style-loader!css-loader!px-rem!postcss-loader!less-loader' } ] } }

如果你使用less-loader,sass-loader,postcss-loader等处理性工具,你需要把px-rem放到它们的左边

你必须新建一个文件叫:pxrem.webpack.conf.json 在你的项目根目录 (和package.json同一文件夹下):

{ "pxToRemRatio" : 0.01 , "ignoreCss" : [], "convertBorder1px" : true }

当你在webpack项目的开发环境使用时,它会自动将对应文件中的px转换为rem为单位(原文件并没有转换,内存中的对应文件转换,可以访问对应页面查看效果)

当你编译到生产环境时,对应的文件已经被转换