A password generator compiled as Wasm for use on the CLI, in a custom element, or as a module.

Use on the CLI with Mac, Windows, and Linux

With npx

npx pwgen -sy 20 1

With npm, as a global package

npm i -g pwgen

pwgen -sy 20 1

With wapm

wapm install kherrick/pwgen wapm run pwgen -sy 20 1

Use as a custom element

With default options (demo)

< x-pwgen > </ x-pwgen > < script type = "module" > import 'https://unpkg.com/pwgen' </ script >

With additional options and detail logging (demo)

< x-pwgen composed flags = "-sy" length = "20" number = "1" > </ x-pwgen > < script type = "module" > import 'https://unpkg.com/pwgen' document .addEventListener( 'x-pwgen-handle-password' , ({ detail }) => { console .log(detail.msg) } ) </ script >

Use in React

npm i pwgen

import React from 'react' ; import 'pwgen' ; const App: React.FC = () => { return ( < x-pwgen > </ x-pwgen > ) }

Use from Node.js

const pwgen = require ( 'pwgen' ) const flags = '-1sy' const length = '20' const number = '10' pwgen({ arguments : [ flags, length, number ], print : stdout => { console .log( `Password: ${stdout} ` ) }})

Test the experimental web bundle

Read more about web packaging

Develop

Requirements

Clone the project and submodules

git clone https://github.com/kherrick/pwgen && \ cd pwgen && \ git submodule update --init --recursive

Start

npm start

Build Wasm