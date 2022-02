Introducing puppeteer-in-electron

Use puppeteer to test and control your electron application.

npm install puppeteer-in-electron puppeteer-core electron

See the API documentation.

JavaScript

const {BrowserWindow, app} = require ( "electron" ); const pie = require ( "puppeteer-in-electron" ) const puppeteer = require ( "puppeteer-core" ); const main = async () => { await pie.initialize(app); const browser = await pie.connect(app, puppeteer); const window = new BrowserWindow(); const url = "https://example.com/" ; await window .loadURL(url); const page = await pie.getPage(browser, window ); console .log(page.url()); window .destroy(); }; main();

TypeScript