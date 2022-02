Handle infinite scroll on websites with puppeteer

Small puppeteer tool which makes your parsing experience a little bit better

Usage

size - Number of pixels to scroll on each step [default: 250] .

delay - Delay in ms after each completed scroll step [default: 100] .

stepsLimit - Max number of steps to scroll [default: null] .

const puppeteer = require ( 'puppeteer' ) const { scrollPageToBottom } = require ( 'puppeteer-autoscroll-down' ) const browser = await puppeteer.launch() const page = await browser.newPage() await page.goto( 'http://example.com' ) const lastPosition = await scrollPageToBottom(page, { size : 500 , delay : 250 }) await browser.close()

Async content loading

You can use returned value with request/response hooks to handle async content loading.

const puppeteer = require ( 'puppeteer' ) const { scrollPageToBottom } = require ( 'puppeteer-autoscroll-down' ) const browser = await puppeteer.launch() const page = await browser.newPage() await page.goto( 'http://example.com' ) let isLoadingAvailable = true while (isLoadingAvailable) { await scrollPageToBottom(page, { size : 500 }) await page.waitForResponse( response => response.url() === 'http://example.com' && response.status() === 200 ) isLoadingAvailable = false } await browser.close()

Install

npm i puppeteer-autoscroll-down

or

yarn add puppeteer-autoscroll-down

License

MIT