pug-as-jsx loader for webpack

Installation

npm install pug- as -jsx-loader

Usage

module .exports = { module : { rules : [ { test : /\.pug$/ , use : [ 'babel-loader' , 'pug-as-jsx-loader' ] } ] } }

div h1 {period.start} ~ {period.end} ul li(@repeat='items as item') i.ico(@if='item.icon', className='{"ico-" + item.icon}') ItemDetail(item='{item}')

→ transpiled function

import React from 'react' ; export default function ( params = {} ) { const { items, period, ItemDetail } = params; return ( <div> <h1> {period.start} ~ {period.end} </h1> <ul> {items.map((item, i) => <li key={i}> {(item.icon) && ( <i className={`ico ico-${item.icon}`} /> )} <ItemDetail item={item} /> </li> )} </ul> </div> ); };

import pug template

import React from 'react' ; import template from './file.pug' ; import ItemDetail from './ItemDetail' ; class Report extends React . Component { render() { const { items, period, } = this .props; return template.call( this , { items, period, ItemDetail, }); } };

integration with Typescript

// react-app-env.d.ts const React = require('react'); declare module '*.pug' { const template: (params?: { [key: string]: any }) => React.ReactElement; export = template; }

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)