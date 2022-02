Puer + Mock.js = A configurable mock server with configurable mock(random) data.

Start a mock server never ever so easy and configurable, no code needed, you only need config some mock API route and some mock data template, it all done!

features

mock server

configurable RESTful API route API request API response mock data validate API request params

effective immediately when config changed

JSONP support

CORS support

built-in API doc

install

Please install puer first.

Puer - more than a live-reload server , built for efficient frontend development

npm install puer @ 1 . x -g

And then install puer-mock package in your project root directory.

cd yourprojectdir npm install puer-mock

If your project has a package.json file, suggest save puer-mock to devDependencies .

cd yourprojectrootdir npm install puer-mock --save-dev

usage

copy node_modules/puer-mock/example files to your project root directory cd yourprojectrootdir puer -a _mockserver.js You may define a npm script in package.json , then use npm run dev next time. "dev" : "puer -a _mockserver.js" view mock API

open http://localhost:8000/api/configdemo-response/mock view mock API return mock data

view mock API return mock data open http://localhost:8000/api/configdemo-response/mock?callback=test view mock API return mock data by JSONP

view mock API return mock data by JSONP open http://localhost:8000/_apidoc.html view built-in all mock API doc

define your mock API in _mockserver.json view your mock API(Yes! it with immediate effect)

config

Config mock API in _mockserver.json .

The minimal _mockserver.json

{ "api" : { "GET /api/users" : { "response" : {} } } }

Please view mockserver config doc for more detail info.

You can see more settings to config mock server in _mockserver.json .

comment is nice

config route and mock response data template is so easy

more data template please see Mock.js examples

disable a route is convenient

mock server will effective immediately when you changed _mockserver.json

customize

Customize launch mock server in _mockserver.js .

You may customize mock API doc You may customize /_apidoc route direct service a more graceful doc module .exports = require ( 'puer-mock' )( null , null , function ( mockConfig ) { return '<pre>' + JSON .stringify(mockConfig, null , 4 ) + '</pre>' ; }); You may customize /_apidoc.html which get mock API JSON from /_apidoc , you may totally implement it by yourself

You may customize config file and launch file If you do not use default _mockserver.json or _mockserver.js module .exports = require ( 'puer-mock' )(__filename, './_mockserver2.json' ); module .exports = require ( 'puer-mock' )(__filename, './_mockserver2.json' );

Play it fun with your imagination. var puerMock = require ( 'puer-mock' ); var routeConfig = puerMock(); routeConfig[ 'GET /500' ] = function ( request, response, next ) { response.status( 500 ).end(); }; module .exports = routeConfig;

example

眼见为实耳听为虚, puer-mock 让你一秒钟就能拥有一个强大的 mock server, 所以请不要再自己手工做假数据了, 赶快尝试一下让你的工作效率翻番吧!

配置 API 并生成随机数据

查看所有的 API 接口文档

通过 /_apidoc.html 查看接口文档

通过 /_apidoc 直接查看 JSON 数据, 即查看 mock server 配置了哪些 API(使用 FeHelper 插件 格式化了 JSON 数据)

one more thing

谁需要这个工具

感谢 puer 提供了如此强大的 mock 机制, 感谢 Mock.js 带来的假数据, 我才有幸做了这么一个扩展工具.