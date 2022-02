Ajax calls mocking plugin for protractor, will work with angular 2 also.

A simple example of usage:

import {browser, $} from 'protractor' ; import {MockService} from 'protractor-xmlhttprequest-mock' ; describe( 'the backend' , () => { it( 'should reply with code 418' , async () => { await MockService.setup(browser); await MockService.addMock( 'mock1' , { path: '/api/teapot' , response: {status: 418 , data: "I'm a teapot" }, }); expect($( 'div' ).getText()).toEqual( "I'm a teapot" ); }); });

Using regex:

import {browser, $} from 'protractor' ; import {MockService} from 'protractor-xmlhttprequest-mock' ; describe( 'the backend' , () => { it( 'should reply with code 418' , () => { MockService.setup(browser); MockService.addMock( 'mock1' , { path: /^(\/api)\/teapot\/[1-9a-z]/ , response: {status: 418 , data: "I'm a teapot" }, }); $( 'button' ).click(); expect($( 'div' ).getText()).toEqual( "I'm a teapot" ); }); });

Method support:

import {browser, $} from 'protractor' ; import {MockService} from 'protractor-xmlhttprequest-mock' ; describe( 'the backend' , () => { it( 'should reply with code 418' , () => { MockService.setup(browser); MockService.addMock( 'mock1' , { path: '/api/teapot' , mothod: 'get' , response: {status: 418 , data: "I'm a teapot" }, }); MockService.addMock( 'mock2' , { path: '/api/teapot' , mothod: 'post' , response: {status: 401 , data: "unauthorized" }, }); $( 'button' ).click(); expect($( 'div' ).getText()).toEqual( "I'm a teapot" ); }); });

Multiple responses for a mock

import {browser, $} from 'protractor' ; import {MockService} from 'protractor-xmlhttprequest-mock' ; describe( 'the backend' , () => { it( 'should reply with code 418' , () => { MockService.setup(browser); MockService.addMock( 'mock1' , { path: '/api/teapot' , mothod: 'get' , response: [ {status: 418 , numberOfRequests: 1 , data: "I'm a teapot" }, {status: 200 , numberOfRequests: 2 , data: "I'm not a teapot" }, {status: 418 , numberOfRequests: 1 , data: "I'm a teapot again" } ], }); MockService.addMock( 'mock2' , { path: '/api/teapot' , mothod: 'post' , response: {status: 401 , data: "unauthorized" }, }); $( 'button' ).click(); expect($( 'div' ).getText()).toEqual( "I'm a teapot" ); }); });

*Note numberOfRequests is mandatory.**