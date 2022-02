Protractor browser logs assertion library

It allows asserting the browser console logs in each test for warnings and errors. You can set the ignored messages, specify the expectations using strings, regex or custom matchers.

Inspired by https://github.com/angular/protractor-console-plugin/

Installation

npm install protractor-browser-logs --save-dev

Typical library usage

var browserLogs = require ( 'protractor-browser-logs' ); describe( 'Home page:' , function ( ) { var logs; beforeEach( function ( ) { logs = browserLogs(browser); logs.ignore(logs.DEBUG); logs.ignore(logs.INFO); }); afterEach( function ( ) { return logs.verify(); }); it( 'should log an error after clicking a button' , function ( ) { logs.expect( /server request failed/ ); browser.get( '...' ); element(by.id( 'button' )).click(); }); });

API

You can ignore any message whenever it appears.

logs.ignore( 'text' ); logs.ignore( /text/i ); logs.ignore( function ( message ) { return message.message.toLowerCase().indexOf( 'text' ) !== -1 ; }); logs.ignore( 'hello' , 'world' ); logs.ignore( /hello/i , function ( message ) { return message.message.indexOf( 'world' ) === -1 ; });

You can also expect some messages. The order does matter.

logs.expect( 'one' ); logs.expect( /two/i ); logs.expect( function ( message ) { return message.message.toLowerCase().indexOf( 'three' ) === 0 ; });

You can check the expectations using verify method which returns a promise:

it( 'this is my test' , function ( ) { logs.expect( 'one' ); return logs.verify(); });

Using advanced features

var browserLogs = require ( 'protractor-browser-logs' ); describe( 'Home page:' , function ( ) { var log = browserLogs(browser); beforeEach( function ( ) { log.reset(); logs.ignore(logs.or(logs.DEBUG, logs.INFO)); logs.ignore( function ( message ) { return message.message.indexOf( 'Oops' ) !== -1 ; }); }); it( 'should log an error after clicking a button' , function ( ) { logs.expect( /retrying/ , logs.WARN); logs.expect( /server request failed/ , logs.ERROR); browser.get( '...' ); element(by.id( 'button' )).click(); }); afterEach( function ( ) { return logs.verify(); }); });

Sharing the code inside a protractor configuration file

onPrepare = function ( ) { var browserLogs = require ( 'protractor-browser-logs' ), logs = browserLogs(browser); if (global.logs) { throw new Error ( 'Oops, name is already reserved!' ); } global.logs = logs; beforeEach( function ( ) { logs.reset(); logs.ignore( 'cast_sender.js' ); logs.ignore( 'favicon.ico' ); logs.ignore(logs.or(logs.INFO, logs.DEBUG)); }); afterEach( function ( ) { return logs.verify(); }); };

Protractor capabilities configuration

By default browser allows recording only WARNING and SEVERE level messages. In order to be able asserting any level, You need to change the loggingPrefs.browser capabilities.

capabilities: { loggingPrefs : { browser : 'ALL' } }

More details could be found here: https://github.com/SeleniumHQ/selenium/wiki/DesiredCapabilities#loggingpreferences-json-object

Custom reporters

It's also possible to specify custom reporters, for filtering and printing out the log entries.