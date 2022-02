Protocol compiler plugin for generating grpc interfaces in TypeScript.

WARN

node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download node-pre-gyp ERR! install error node-pre-gyp ERR! stack Error: There was a fatal problem while downloading/extracting the tarball

issue:https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues/462

npm install request -g

Install

npm config set unsafe-perm true npm install protoc-gen-grpc -g

If you don't want to set up a public configuration for NPM, you can try to add after the installation command -unsafe-perm parameters.

How to use

Support - grpc-js

bash

protoc-gen-grpc \ --js_out=import_style=commonjs,binary: ${OUTPUT_DEST} \ --grpc_out=grpc_js:./examples/src/proto \ --proto_path ./examples/proto \ ./examples/proto/student.proto protoc-gen-grpc-ts \ --ts_out=grpc_js:./examples/src/proto \ --proto_path ./examples/proto \ ./examples/proto/student.proto

server.ts

import * as grpc from '@grpc/grpc-js' ; ... ... const server = new grpc.Server(); server.addService(ProductServiceService, ServerImpl);

Support - grpc

bash

protoc-gen-grpc \ --js_out=import_style=commonjs,binary:./examples/src/proto \ --grpc_out=./examples/src/proto \ --proto_path ./examples/proto \ ./examples/proto/student.proto protoc-gen-grpc-ts \ --ts_out=./examples/src/proto \ --proto_path ./examples/proto \ ./examples/proto/student.proto

server.ts

import * as grpc from 'grpc' ; ... ... const server = new grpc.Server(); server.addService(ProductServiceService, new ServerImpl());

Example

There is a complete & runnable example in folder examples .

cd ./examples npm install sh ./bash/build.sh sh ./bash/server.sh cd ./examples npm install sh ./bash/client.sh

syntax = "proto3"; package com.product; message Product { int64 id = 1; string name = 2; string category = 3; } message GetProductRequest { int64 id = 1; } message GetProductViaCategoryRequest { string category = 1; } service ProductService { rpc GetProduct (GetProductRequest) returns (Product) {} rpc GetProductViaCategory (GetProductViaCategoryRequest) returns (stream Product) {} rpc GetBestProduct (stream GetProductRequest) returns (Product) {} rpc GetProducts (stream GetProductRequest) returns (stream Product) {} } message Shop { string name = 1; map<int64, Product> list = 2; }

import * as grpc from '@grpc/grpc-js' ; import * as product_pb from './product_pb' ; interface IProductServiceService extends grpc.ServiceDefinition<grpc.UntypedServiceImplementation> { getProduct: IProductServiceService_IGetProduct; getProductViaCategory: IProductServiceService_IGetProductViaCategory; getBestProduct: IProductServiceService_IGetBestProduct; getProducts: IProductServiceService_IGetProducts; } interface IProductServiceService_IGetProduct extends grpc.MethodDefinition<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product> { path: '/com.product.ProductService/GetProduct' requestStream: false responseStream: false requestSerialize: grpc.serialize<product_pb.GetProductRequest>; requestDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.GetProductRequest>; responseSerialize: grpc.serialize<product_pb.Product>; responseDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.Product>; } interface IProductServiceService_IGetProductViaCategory extends grpc.MethodDefinition<product_pb.GetProductViaCategoryRequest, product_pb.Product> { path: '/com.product.ProductService/GetProductViaCategory' requestStream: false responseStream: true requestSerialize: grpc.serialize<product_pb.GetProductViaCategoryRequest>; requestDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.GetProductViaCategoryRequest>; responseSerialize: grpc.serialize<product_pb.Product>; responseDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.Product>; } interface IProductServiceService_IGetBestProduct extends grpc.MethodDefinition<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product> { path: '/com.product.ProductService/GetBestProduct' requestStream: true responseStream: false requestSerialize: grpc.serialize<product_pb.GetProductRequest>; requestDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.GetProductRequest>; responseSerialize: grpc.serialize<product_pb.Product>; responseDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.Product>; } interface IProductServiceService_IGetProducts extends grpc.MethodDefinition<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product> { path: '/com.product.ProductService/GetProducts' requestStream: true responseStream: true requestSerialize: grpc.serialize<product_pb.GetProductRequest>; requestDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.GetProductRequest>; responseSerialize: grpc.serialize<product_pb.Product>; responseDeserialize: grpc.deserialize<product_pb.Product>; } export const ProductServiceService: IProductServiceService; export interface IProductServiceServer extends grpc.UntypedServiceImplementation { getProduct: grpc.handleUnaryCall<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; getProductViaCategory: grpc.handleServerStreamingCall<product_pb.GetProductViaCategoryRequest, product_pb.Product>; getBestProduct: grpc.handleClientStreamingCall<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; getProducts: grpc.handleBidiStreamingCall<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; } export interface IProductServiceClient { getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, metadata: grpc.Metadata, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, metadata: grpc.Metadata, options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; getProductViaCategory(request: product_pb.GetProductViaCategoryRequest, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientReadableStream<product_pb.Product>; getProductViaCategory(request: product_pb.GetProductViaCategoryRequest, metadata?: grpc.Metadata, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientReadableStream<product_pb.Product>; getBestProduct(callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; getBestProduct(metadata: grpc.Metadata, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; getBestProduct(options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; getBestProduct(metadata: grpc.Metadata, options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; getProducts(): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; getProducts(options: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; getProducts(metadata: grpc.Metadata, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; } export class ProductServiceClient extends grpc.Client implements IProductServiceClient { constructor ( address: string , credentials: grpc.ChannelCredentials, options?: Partial<grpc.ClientOptions> ); public getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; public getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, metadata: grpc.Metadata, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; public getProduct(request: product_pb.GetProductRequest, metadata: grpc.Metadata, options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientUnaryCall; public getProductViaCategory(request: product_pb.GetProductViaCategoryRequest, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientReadableStream<product_pb.Product>; public getProductViaCategory(request: product_pb.GetProductViaCategoryRequest, metadata?: grpc.Metadata, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientReadableStream<product_pb.Product>; public getBestProduct(callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; public getBestProduct(metadata: grpc.Metadata, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; public getBestProduct(options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; public getBestProduct(metadata: grpc.Metadata, options: Partial<grpc.CallOptions>, callback: ( error: grpc.ServiceError | null , response: product_pb.Product ) => void ): grpc.ClientWritableStream<product_pb.GetProductRequest>; public getProducts(): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; public getProducts(options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; public getProducts(metadata?: grpc.Metadata, options?: Partial<grpc.CallOptions>): grpc.ClientDuplexStream<product_pb.GetProductRequest, product_pb.Product>; }

import * as jspb from 'google-protobuf' ; export class Product extends jspb.Message { getId(): number ; setId(value: number ): void ; getName(): string ; setName(value: string ): void ; getCategory(): string ; setCategory(value: string ): void ; serializeBinary(): Uint8Array ; toObject(includeInstance?: boolean ): Product.AsObject; static toObject(includeInstance: boolean , msg: Product): Product.AsObject; static extensions: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldInfo<jspb.Message>}; static extensionsBinary: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldBinaryInfo<jspb.Message>}; static serializeBinaryToWriter(message: Product, writer: jspb.BinaryWriter): void ; static deserializeBinary(bytes: Uint8Array ): Product; static deserializeBinaryFromReader(message: Product, reader: jspb.BinaryReader): Product; } export namespace Product { export type AsObject = { id: number , name: string , category: string , } } export class GetProductRequest extends jspb.Message { getId(): number ; setId(value: number ): void ; serializeBinary(): Uint8Array ; toObject(includeInstance?: boolean ): GetProductRequest.AsObject; static toObject(includeInstance: boolean , msg: GetProductRequest): GetProductRequest.AsObject; static extensions: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldInfo<jspb.Message>}; static extensionsBinary: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldBinaryInfo<jspb.Message>}; static serializeBinaryToWriter(message: GetProductRequest, writer: jspb.BinaryWriter): void ; static deserializeBinary(bytes: Uint8Array ): GetProductRequest; static deserializeBinaryFromReader(message: GetProductRequest, reader: jspb.BinaryReader): GetProductRequest; } export namespace GetProductRequest { export type AsObject = { id: number , } } export class GetProductViaCategoryRequest extends jspb.Message { getCategory(): string ; setCategory(value: string ): void ; serializeBinary(): Uint8Array ; toObject(includeInstance?: boolean ): GetProductViaCategoryRequest.AsObject; static toObject(includeInstance: boolean , msg: GetProductViaCategoryRequest): GetProductViaCategoryRequest.AsObject; static extensions: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldInfo<jspb.Message>}; static extensionsBinary: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldBinaryInfo<jspb.Message>}; static serializeBinaryToWriter(message: GetProductViaCategoryRequest, writer: jspb.BinaryWriter): void ; static deserializeBinary(bytes: Uint8Array ): GetProductViaCategoryRequest; static deserializeBinaryFromReader(message: GetProductViaCategoryRequest, reader: jspb.BinaryReader): GetProductViaCategoryRequest; } export namespace GetProductViaCategoryRequest { export type AsObject = { category: string , } } export class Shop extends jspb.Message { getName(): string ; setName(value: string ): void ; getListMap(): jspb.Map< number , Product>; clearListMap(): void ; serializeBinary(): Uint8Array ; toObject(includeInstance?: boolean ): Shop.AsObject; static toObject(includeInstance: boolean , msg: Shop): Shop.AsObject; static extensions: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldInfo<jspb.Message>}; static extensionsBinary: {[key: number ]: jspb.ExtensionFieldBinaryInfo<jspb.Message>}; static serializeBinaryToWriter(message: Shop, writer: jspb.BinaryWriter): void ; static deserializeBinary(bytes: Uint8Array ): Shop; static deserializeBinaryFromReader(message: Shop, reader: jspb.BinaryReader): Shop; } export namespace Shop { export type AsObject = { name: string , listMap: Array <[ number , Product.AsObject]>, } }

License

MIT