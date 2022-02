Extend hammer.js (v2) with event propagation.

We use the @egjs/hammerjs fork because hammer.js is not maintained anymore.

Features

Events emitted by hammer will propagate in order from child to parent elements.

Events are extended with a function event.stopPropagation() to stop propagation to parent elements.

to stop propagation to parent elements. Events are extended with a property event.firstTarget containing the element where a gesture started.

containing the element where a gesture started. Supports changing and rearranging the HTML DOM on the fly.

Load via commonjs, AMD, or as a plain old JavaScript file.

Install

npm install @egjs/hammerjs propagating-hammerjs

Load

Browser

< html > < head > < script src = "https://unpkg.com/@egjs/hammerjs@latest/dist/hammer.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/propagating-hammerjs@latest/propagating.js" > </ script > < script > function init () { var hammer = propagating( new Hammer(element)); } </ script > </ head > < body > </ body > </ html >

Commonjs (e.g. Node.js, Browserify)

var Hammer = require ( '@egjs/hammerjs' ); var propagating = require ( 'propagating-hammerjs' ); function init ( ) { var hammer = propagating( new Hammer(element)); }

ESM (e.g. ES6, typescript)

import Hammer from '@egjs/hammerjs' ; import propagating from 'propagating-hammerjs' ; function init ( ) { const hammer = propagating( new Hammer(element)); }

Use

To extend individual hammer.js instances with event propagation:

var hammer = propagating( new Hammer(element));

To extend the global hammer.js constructor

Hammer = propagating(Hammer);

Examples

Here a basic usage example. More examples are available in the folder /examples.

< html > < head > < script src = "node_modules/@egjs/hammerjs/dist/hammer.js" > </ script > < script src = "node_muludes/propagating-hammerjs/propagating.js" > </ script > < style > div { border : 1px solid black;} #parent { width : 400px ; height : 400px ; background : lightgreen;} #child { width : 200px ; height : 200px ; background : yellow; margin : 10px ;} </ style > </ head > < body > < div id = "parent" > parent < div id = "child" > child </ div > </ div > < script > var parent = document .getElementById( 'parent' ); var hammer1 = propagating( new Hammer(parent)) .on( 'tap' , function ( event ) { alert( 'tap on parent' ); }); var child = document .getElementById( 'child' ); var hammer2 = propagating( new Hammer(child)) .on( 'tap' , function ( event ) { alert( 'tap on child' ); event.stopPropagation(); }); </ script > </ body > </ html >

API

Construction:

propagating(hammer: Hammer.Manager, options?: { preventDefault?: true | 'mouse' | 'touch' | 'pen' }): Hammer.Manager

parameters

hammer: Hammer.Manager An hammer instance or the global hammer constructor.

options: Object An optional object with options. Available options: preventDefault: true | 'mouse' | 'touch' | 'pen' . Optional. Enforce preventing the default browser behavior. Cannot be set to false .



returns

Returns the same hammer instance with extended functionality.

events

The emitted hammer.js events are extended with:

event.stopPropagation() If called, the event will not further propagate the elements parents.

event.firstTarget Contains the HTML element where a gesture started (where as event.target contains the element where the pointer is right now).

Develop

To generate the UMD bundle for commonjs and browser, run:

npm run build

License

MIT