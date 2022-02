propagate

Propagate events from one event emitter into another.

Install

$ npm install propagate

Propagate

const ee1 = new EventEmitter() const ee2 = new EventEmitter() propagate(ee1, ee2) ee2.on( 'event' , function ( a, b ) { console .log( 'got propagated event' , a, b) }) ee1.emit( 'event' , 'a' , 'b' )

Unpropagate

You can unpropagate by ending the propagation like this:

const ee1 = new EventEmitter() const ee2 = new EventEmitter() const p = propagate(ee1, ee2) p.end()

Only propagate certain events:

const ee1 = new EventEmitter() const ee2 = new EventEmitter() const p = propagate([ 'event1' , 'event2' ], ee1, ee2)

Propagate certain events as other events:

const ee1 = new EventEmitter() const ee2 = new EventEmitter() const p = propagate( { event1 : 'other-event1' , event2 : 'other-event2' , }, ee1, ee2 )

License

MIT