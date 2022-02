For use with React PropTypes. Will error on any prop not explicitly specified.

Usage

import PropTypes from 'prop-types' ; import exact from 'prop-types-exact' ; function Foo ( { foo, bar } ) { return < div > {foo}{bar} </ div > } Foo.propTypes = exact({ foo : PropTypes.string, bar : PropTypes.number, }); <Foo foo="hi" bar={3} /> // no warnings <Foo foo="hi" bar={3} baz="extra" /> // propTypes warning!

Tests