Sane CLI user-input (command prompt, confirm, multiline, password) as promises, it can be used with co@4

Install

npm i --save prompt-promise

Run examples

npm run with -co npm run without -co

Usage

For more use-cases see examples

var co = require ( 'co' ); var prompt = require ( 'prompt-promise' ); var res = []; prompt( 'username: ' ) .then( function username ( val ) { res.push(val); return prompt.password( 'password: ' ); }) .then( function pasword ( val ) { res.push(val); console .log(res); prompt.done(); }) .catch( function rejected ( err ) { console .log( 'error:' , err.stack); prompt.finish(); }); co( function * genPrompt ( ) { var username = yield prompt( 'username: ' ); var password = yield prompt.password( 'password: ' ); return yield [username, password]; }) .then( function fulfilled ( array ) { console .log( 'response:' , array); prompt.end(); }) .catch( function rejected ( err ) { console .log( 'error:' , err.stack); process.stdin.pause(); });

.end() , .done() , .finish() are just aliases for process.stdin.pause(); its required, nah..

Author

Charlike Mike Reagent

License

Copyright (c) 2014-2015 Charlike Mike Reagent, contributors.

Copyright (c) 2014 TJ Holowaychuk, contributors.

Released under the MIT license.

Powered and automated by kdf, January 31, 2015