Prompt that autocompletes as you type. Can be used standalone or with a prompt system like enquirer

Install

Install with npm:

$ npm install --save prompt-autocompletion

Example usage

var states = [ 'Alabama' , 'Alaska' , 'American Samoa' , ...]; var AutoComplete = require ( 'prompt-autocompletion' ); var autocomplete = new AutoComplete({ type : 'autocomplete' , name : 'from' , message : 'Select a state to travel from' , source : searchStates }); autocomplete.run() .then( function ( answer ) { console .log(answer); }); autocomplete .ask( function ( answer ) { console .log(answer); }); function searchStates ( answers, input ) { return new Promise ( function ( resolve ) { resolve(states.filter(filter(input))); }); } function filter ( input ) { return function ( state ) { return new RegExp (input, 'i' ).exec(state) !== null ; }; }

Enquirer usage

var states = [ 'Alabama' , 'Alaska' , 'American Samoa' , ...]; var Enquirer = require ( 'enquirer' ); var enquirer = new Enquirer(); enquirer.register( 'autocomplete' , require ( 'prompt-autocompletion' )); var questions = [ { type : 'autocomplete' , name : 'from' , message : 'Select a state to travel from' , source : searchStates }, { type : 'autocomplete' , name : 'to' , message : 'Select a state to travel to' , source : searchStates } ]; enquirer.ask(questions) .then( function ( answers ) { console .log(answers); }) .catch( function ( err ) { console .log(err); }); function searchStates ( answers, input ) { return new Promise ( function ( resolve ) { resolve(states.filter(filter(input))); }); } function filter ( input ) { return function ( state ) { return new RegExp (input, 'i' ).exec(state) !== null ; }; }

Prompts

Other prompt modules:

Attribution

This is entirely based on https://www.npmjs.com/package/inquirer-autocomplete-prompt Copyright (c) 2015, Martin Hansen martin@martinhansen.no

Thanks, Martin!

About

