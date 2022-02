Bower

A polyfill for ES6-style Promises in 913 bytes (gzip) (v0.3 [Blog Post](http://www.zolmeister.com/2014/01/promiz-micro-promises-in-228-bytes.html)) ~~([How it was built](http://www.zolmeister.com/2013/07/promizjs.html))~~ ![build-status](https://travis-ci.org/Zolmeister/promiz.png?branch=master) ## Install ```bash # Node.js npm install promiz --save

bower install promiz --save

```html < script src = 'promiz.js' > </ script >

Promiz - 913 bytes (min + gzip) - as reported by uglify.js

Constructor - new Promise(Function<resolve, reject>)

var promise = new Promise ( function ( resolve, reject ) { if ( 'itIsRaining' && Math .random() * 10 === 2 ) { reject( new Error ( 'reason' )) } else { resolve( 42 ) } })

promise = Promise .reject( new Error ( 'reason' ))

promise = Promise .resolve( 42 )

promise = Promise .resolve( 42 ) promise.then( function ( success ) { return 'Promise resolved to: ' + success }, function ( failure ) { return 'Promise failed with: ' + failure })

promise = Promise .reject( new Error ( 'failure' )) promise.catch( function ( failure ) { return 'Promise failed with: ' + failure })

promise1 = Promise .resolve( 1 ) promise2 = Promise .resolve( 2 ) Promise .all([promise1, 123 , promise2]) .then( function ( promises ) { promises[ 0 ] === 1 promises[ 1 ] === 123 promises[ 2 ] === 2 })

promise1 = new Promise () promise2 = new Promise () setTimeout( function ( ) { promise1.resolve( 'z' ) }, 10 ) setTimeout( function ( ) { promise2.resolve( 'l' ) }, 100 ) Promise .race([promise1, promise2]) .then( function ( winner ) { winner === 'z' })

Licence: MIT