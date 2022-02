"Performs left to right composition of one or more functions that returns a promise"

Install

$ npm install promise.pipe --save

Usage

var pipe = require ( 'promise.pipe' ) var addThree = pipe(addOne, addOne, addOne) addThree( 0 ) .then( console .log) .catch( console .error)

API

pipe(callbacks..., or Array<callbacks>) -> promise

Runs multiple promise-returning functions in a series, passing each result to the next defined promise-returning function.

functions