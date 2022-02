This module allows to convert net.Socket stream into its promisified version, which returns Promise object fulfilled when stream"s events occurred.

Requirements

This module requires Node >= 6.

Installation

npm install promise-socket

Usage

const {PromiseSocket, TimeoutError} = require ( "promise-socket" )

Typescript:

import {PromiseSocket, TimeoutError} from "promise-socket" import PromiseSocket from "promise-socket"

constructor

const promiseSocket = new PromiseSocket(socket)

PromiseSocket object requires socket object to work. New net.Socket object is created if socket argument is missing.

Example:

const net = require ( "net" ) const {PromiseSocket} = require ( "promise-socket" ) const socket = new net.Socket() const promiseSocket = new PromiseSocket(socket)

Typescript:

import net from "net" import PromiseSocket from "promise-socket" const socket = new net.Socket() const promiseSocket = new PromiseSocket(socket)

stream

const socket = promiseSocket.stream

Original socket object.

Example:

console .log(promiseSocket.stream.localAddress)

connect

await connect(port, host) await connect(path) await connect(options)

Initiate a connection on a given socket. Promise if fulfilled when connect event is emitted. Check socket.connect for arguments.

Example:

await connect( 80 , "localhost" ) await connect({ port : 80 , host : "localhost" })

setTimeout

socket.setTimeout(ms)

Set the timeout for idle socket and after this timeout the socket will be destroyed with a TimeoutError . It means that socket methods ( connect , read , write , etc.) will be rejected.

Example:

socket.setTimeout( 1000 ) await socket.readAll()

read

const chunk = await promiseSocket.read(chunkSize)

Check PromiseReadable.read for details.

readAll

const content = await promiseSocket.readAll()

Check PromiseReadable.readAll for details.

iterate

for await ( const chunk of promiseDuplex.iterate(chunkSize)) { }

Check PromiseReadable.iterate for details.

write

await promiseSocket.write(chunk)

Check PromiseWritable.write for details.

writeAll

await promiseSocket.writeAll(content, chunkSize)

Check PromiseWritable.writeAll for details.

end

await promiseSocket.end()

Check PromiseWritable.once for details.

once

const result = await promiseSocket.once(event)

Check PromiseReadable.once and PromiseWritable.once for details.

destroy

promiseSocket.destroy()

This method calls destroy method on stream and cleans up all own handlers.

TimeoutError

socket.setTimeout( 5000 ) try { socket.connect({port, host}) } catch (e) { if (e instanceof TimeoutError) { console .error( "Socket timeout" ) } }

This is an error class that is used when timeout occured after using setTimeout method.

See also

PromiseReadable , PromiseWritable , PromiseDuplex , PromisePiping .

License

Copyright (c) 2017-2019 Piotr Roszatycki piotr.roszatycki@gmail.com

MIT