ES6 promises don't provide any(). A small library to implement them. Will convert arguments to promises if not already a promise.

var promiseAny = require ( 'promise-any' ); promiseAny([ Promise .reject( '✗' ), Promise .resolve( '✓' ), ]).then( function ( value ) { }); promiseAny([ Promise .reject( '✗' ), Promise .reject( '✗' ), ]).catch( function ( reasons ) { });