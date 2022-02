Project Name Generator

Generate quirky names like spiffy-waterfall, sassy-bread, mature-dew-8239 to use wherever you need a random but memorable name.

Useful for object names, temp folders, passwords, project names, unique ids etc

Install

npm install project-name-generator --save

Quick Start

var generate = require ( 'project-name-generator' ); generate().dashed; generate().spaced; generate().raw; generate({ number : true }).dashed; generate({ words : 4 }).raw; generate({ words : 4 , number : true }).dashed; generate({ words : 2 , alliterative : true }).spaced;

Quickstart CLI

This package contains a cli script. You can pull in the package globally using npm npm install -g project-name-generator

Call from your command line

$ project- name -generator { raw: [ 'spry' , 'bath' ], dashed: 'spry-bath' , spaced: 'spry bath' }

For CLI options

project-name-generator -h Usage: project-name-generator [options] Options: - V, --version output the version number - w, --words [num] number of words [ 2 ] - n, --numbers use numbers - a, --alliterative use alliterative - o, --output [output] output type [raw |dashed| spaced] - h, --help output usage information

API

The module returns a single function, generate(options)

Calling generate() with no arguments will return an object:

{ raw : [ 'whispering' , 'valley' ], dashed : 'whispering-valley' , spaced : 'whispering valley' }

The options argument object can have properties

words (number) - Number of words generated (excluding number). All words will be adjectives, except the last one which will be a noun. Defaults to 2 .

(number) - Number of words generated (excluding number). All words will be adjectives, except the last one which will be a noun. Defaults to . number (boolean) - Whether a numeric suffix is generated or not. The number is between 1 - 9999, both inclusive. Defaults to false .

(boolean) - Whether a numeric suffix is generated or not. The number is between 1 - 9999, both inclusive. Defaults to . alliterative (boolean) - Whether to output words beginning with the same letter or not. Defaults to false.

generate({ words: 3 }) will return:

{ raw : [ 'harmonious' , 'endurable' , 'substance' ], dashed : 'harmonious-endurable-substance' , spaced : 'harmonious endurable substance' }

generate({ words: 5, number: true }) will return:

{ raw : [ 'exciting' , 'cooperative' , 'legal' , 'lackadaisical' , 'blood' , 4099 ], dashed : 'exciting-cooperative-legal-lackadaisical-blood-4099' , spaced : 'exciting cooperative legal lackadaisical blood 4099' }

generate({ words: 2, number: false, alliterative: true }) will return:

{ raw : [ 'elegant' , 'experience' ], dashed : 'elegant-experience' , spaced : 'elegant experience' }

Tests

To run tests locally:

npm install npm test

The library has been tested with Node.js 12.18.4

Status