@nuxtjs/prismic helps you connect your Nuxt.js application to your content hosted on Prismic

Features

Add Prismic to your Nuxt app in seconds

Access Prismic SDK with $prismic

Prismic previews supported, check out the demo!

Compact configuration

📖 Read the documentation

Setup

Add @nuxtjs/prismic dependency to your project:

yarn add @nuxtjs/prismic

Then, add @nuxtjs/prismic to the buildModules section of nuxt.config.js and configure your Prismic API endpoint:

{ buildModules : [ '@nuxtjs/prismic' , ], prismic : { endpoint : 'https://<REPOSITORY>.cdn.prismic.io/api/v2' , modern : true } }

Development

Clone this repository Install dependencies using yarn install Start development server using yarn dev

License

MIT License

Thanks to James Pegg for the initial implementation of the module!