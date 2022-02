Priority Nav Scroller

Priority Nav Scroller is a plugin for the priority+ navigation pattern. When navigation items don’t fit on screen they are hidden and can be scrolled into view or using controls.

Installation

$ npm install priority-nav-scroller --save-dev

Usage

Import JS

The script is an ES6(ES2015) module but the compiled version is included in the build as "src/scripts/priority-nav-scroller-umd.js". You can also copy "src/scripts/priority-nav-scroller.js" into your own site if your build process can accommodate ES6 modules.

import PriorityNavScroller from './priority-nav-scroller.js' ; const priorityNavScrollerDefault = PriorityNavScroller(); const priorityNavScrollerDefault = PriorityNavScroller({ selector : '.nav-scroller' , navSelector : '.nav-scroller-nav' , contentSelector : '.nav-scroller-content' , itemSelector : '.nav-scroller-item' , buttonLeftSelector : '.nav-scroller-btn--left' , buttonRightSelector : '.nav-scroller-btn--right' , scrollStep : 80 }); let navScrollers = document .querySelectorAll( '.nav-scroller' ); navScrollers.forEach( ( currentValue, currentIndex ) => { PriorityNavScroller({ selector : currentValue }); });

Options

Property Default Type Description selector '.nav-scroller' String/Node Container element selector. navSelector '.nav-scroller-nav' String Item element selector. contentSelector '.nav-scroller-content' String Content element selector. itemSelector '.nav-scroller-item' String Item element selector. buttonLeftSelector '.nav-scroller-btn--left' String Left button element selector. buttonRightSelector '.nav-scroller-btn--right' String Right button element selector. scrollStep 80 Number/String Amount to scroll on button click. 'average' gets the average link width.

Import SASS

@ import "node_modules/priority-nav-scroller/src/styles/priority-nav-scroller.scss" ;

Markup

< div class = "nav-scroller" > < nav class = "nav-scroller-nav" > < div class = "nav-scroller-content" > < a href = "#" class = "nav-scroller-item" > Item 1 </ a > < a href = "#" class = "nav-scroller-item" > Item 2 </ a > < a href = "#" class = "nav-scroller-item" > Item 3 </ a > ... </ div > </ nav > < button class = "nav-scroller-btn nav-scroller-btn--left" > ... </ button > < button class = "nav-scroller-btn nav-scroller-btn--right" > ... </ button > </ div >

The demos use a <div> for "nav-scroller-content" and <a> tags for the "nav-scroller-item" but you can also use a <ul> as below.

< ul class = "nav-scroller-content" > < li class = "nav-scroller-item" > < a href = "#" class = "nav-scroller-item" > Item 1 </ a > </ li > ...

The buttons use an svg for the arrow icon but this can be replaced with an image, text or html entities(< >, ← →, ◄ ►), just update the nav-scroller-button styles as needed.

Compatibility

Browser support

Supports all modern browsers(Firefox, Chrome and Edge) released as of January 2018. For older browsers you may need to include polyfills for Nodelist.forEach and Element.classList.

Demo site

Clone or download from Github.

$ npm install $ gulp serve

Credits

A horizontal scrolling navigation pattern for touch and mouse with moving current indicator by Ben Frain.

A Priority+ Navigation With Scrolling and Dropdowns by Micah Miller-Eshleman on CSS-Tricks.

The Priority+ Navigation Pattern by Chris Coyier on CSS-Tricks.

License

MIT © Nigel O Toole