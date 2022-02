pretty-data - Nodejs plugin

nodejs plugin to pretty-print or minify text in XML, JSON, CSS and SQL formats.

Version - 0.50.0

Copyright (c) 2012 Vadim Kiryukhin ( vkiryukhin @ gmail.com )

Home page: http://www.eslinstructor.net/pretty-data/

License: Dual licensed under the MIT and GPL licenses:

http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

##Description

pd.xml(data ) - pretty print XML;

pd.json(data) - pretty print JSON;

pd.css(data ) - pretty print CSS;

pd.sql(data ) - pretty print SQL;

pd.xmlmin(data [, preserveComments]) - minify XML;

pd.jsonmin(data) - minify JSON text;

pd.cssmin(data [, preserveComments] ) - minify CSS text;

pd.sqlmin(data) - minify SQL text;

PARAMETERS:

@data - String; XML, JSON, CSS or SQL text to beautify;

@preserveComments - Bool (optional, used in npp.minxml and npp.mincss only); Set this flag to true to prevent removing comments from @data;

@Return - String;

USAGE:

var pd = require('pretty-data').pd;

var xml_pp = pd.xml(data);

var xml_min = pd.xmlmin(data [,true]);

var json_pp = pd.json(data);

var json_min = pd.jsonmin(data);

var css_pp = pd.css(data);

var css_min = pd.cssmin(data [, true]);

var sql_pp = pd.sql(data);