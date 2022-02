Convert bytes to a human readable string: 1337 → 1.34 kB

Useful for displaying file sizes for humans.

Install

$ npm install

Usage

$ pretty- bytes --help Usage $ pretty- bytes <number> $ echo <number> | pretty- bytes Example $ pretty- bytes 1337 1.34 kB

License

MIT © Sindre Sorhus