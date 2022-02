Prettier EEX Plugin

How to install?

yarn add -D prettier prettier-plugin-eex

Supported versions

Elixir 1.8 minimum

Erlang OTP 21 minimum

Config options

printWidth - used by Prettier directly

eexMultilineNoParens - Array - used to format multiline expressions, provide which functions shouldn't wrap parens around arguments

eexMultilineLineLength - Number - used to format multiline expressions

Example:

{ "printWidth" : 130 , "eexMultilineLineLength" : 100 , "eexMultilineNoParens" : [ "link" , "form_for" ] }

How to install in Phoenix project?

Add .prettierignore file with:

deps/ _build/ .elixir_ls assets priv

And .prettierrc.js

module .exports = { printWidth : 120 , };

cd assets yarn add -D prettier prettier-plugin-eex

How to use?

Add to mix.exs aliases and use as mix prettier

defp aliases do [... prettier: "cmd ./assets/node_modules/.bin/prettier --check . --color" ] end

How to make it work with Prettier Visual Studio code extension?

It's important to add node modules path.

"prettier.prettierPath" : "./assets/node_modules/prettier"

How to deal with bugs?

Your code wasn't formatted correctly or there was an error? Add the problematic file to .prettierignore and submit an Issue.