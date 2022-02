Prettier Markdown

Deprecate!Please use own prettier, already supports markdown. 2018-01-10

Prettier JavaScript code in markdown.

before / after

Usage

yarn global add prettier-markdown

npm install [-g] prettier-markdown

CLI

Run prettier-markdown through the CLI with this script.

prettier-markdown ./**/*.md pmd ./**/*.md

API

If has callback argument, otherwise return a Promise object.

prettierMarkdown(markdownFile [,options] [, callback])