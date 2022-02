Check that all files match prettier code style.

Install

$ npm install

Make sure you have prettier as a dependency (or globally).

Usage

Use it in the test script in your package.json:

"scripts" : { "test" : "prettier-check src/**/*.js" },

All args are forwarded to prettier:

"scripts" : { "test" : "prettier-check --single-quote --trailing-comma es5 src/**/*.js" },

License

MIT © Hexacta