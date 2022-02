Prepend data to a file, creating it if it doesn't exist.

Install

npm install prepend-file

Usage

const prependFile = require ( 'prepend-file' ); ( async ( ) => { await prependFile( 'message.txt' , 'some data' ); });

API

filename

Type: string

The file to prepend the data to.

data

Type: string | Buffer

The data to prepend.