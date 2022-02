Exposes Preact components for easily implementing basic CSS animations and transitions.

Lightweight, fast and has no dependencies. Inspired by react-transition-group and has almost the same API. Take a look how it works.

Installation

npm i preact-transitioning

Demo

Demo / Source

Usage

import { Transition } from 'preact-transitioning' ... <Transition in ={visible} duration={duration} appear alwaysMounted > { (transitionState) => ( < pre > { JSON.stringify(transitionState) } </ pre > ) } < /Transition>

import { CSSTransition } from 'preact-transitioning' ... <CSSTransition in ={visible} duration={duration} exit={ false } classNames= "fade" > < div > Animated </ div > </ CSSTransition >

import { StyleTransition } from 'preact-transitioning' ... <StyleTransition in appear duration={ 800 } styles={{ appear : { opacity : 0 }, appearActive : { opacity : 1 }, }} > < div style = {{ transition: ' opacity 800ms ' }}> Animated </ div > </ StyleTransition >

import { TransitionGroup } from 'preact-transitioning' ... <TransitionGroup duration={duration}> { items.map( ( item ) => ( < CSSTransition key = {item.key} classNames = "fade" > < div > { renderItem(item) } </ div > </ CSSTransition > )) } < /TransitionGroup>

API

Transition props

children(transitionState)

in = false

appear = false

enter = true

exit = true

alwaysMounted = false

duration = 500

onEnter()

onEntering()

onEntered()

onExit()

onExiting()

onExited()

transitionState passed to the child function has the following structure

{ appear : true | false , appearActive : true | false , appearDone : true | false , enter : true | false , enterActive : true | false , enterDone : true | false , exit : true | false , exitActive : true | false , exitDone : true | false , }

CSSTransition props

children

classNames

...transitionProps

classNames must be string or object with the following structure

{ appear : '...' , appearActive : '...' , appearDone : '...' , enter : '...' , enterActive : '...' , enterDone : '...' , exit : '...' , exitActive : '...' , exitDone : '...' , }

StyleTransition props

children

styles

...transitionProps

styles must be object with the following structure

{ appear : { ... }, appearActive : { ... }, appearDone : { ... }, enter : { ... }, enterActive : { ... }, enterDone : { ... }, exit : { ... }, exitActive : { ... }, exitDone : { ... }, }

TransitionGroup props

children

appear = false

enter = true

exit = true

duration = 500

License

MIT