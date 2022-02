Parse postgres array columns

Install

npm install --save postgres-array

Usage

const { parse } = require ( 'postgres-array' ) parse( '{1,2,3}' , (value) => parseInt (value, 10 ))

API

parse(input, [transform]) -> array

input

Required

Type: string

A Postgres array string.

transform

Type: function

Default: identity

A function that transforms non-null values inserted into the array.

License

MIT © Ben Drucker